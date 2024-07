Tanja Žagar teden po razkritju diagnoze raka izrazila hvaležnost

"Rada bi se vam iz srca zahvalila za vse vaše čestitke, dobre želje, lepe misli, besede spodbude in podpore, ki ste mi jih namenili v teh dneh," se je po razkritju diagnoze raka Sloveniji zahvalila glasbenica Tanja Žagar. "Berem, berem in še bom brala, saj ne želim nikogar izpustiti. Čutim, kako med nami kroži tista prava, dobra, pozitivna energija in to je to! To potrebujemo," je še dodala in vsakemu posebej poslala virtualni objem in "veliko 'žagarske' dobre volje!"