Tanja Žagar: Tudi pred dvema letoma je bil točno takšen čudovit dan

"V vseh teh letih sodelovanja se je med nama ustvarilo eno veliko spoštovanje in zaupanje, kar sva potem samo še prenesla v najin partnerski odnos, ampak najlepše od vsega zame pa je to, da se je meni z njim uresničila največja življenjska želja, da sva dobila sinka Karla," je Tanja v osmi oddaji 3. sezone šova Zvezde plešejo spregovorila o najpomembnejših trenutkih v svojem življenju. "Nikoli prej si ne bi mislila, da se mi bo življenje tako obrnilo, kot se je. Je pa zdaj moja družina tista, zaradi katere imam občutek, da lahko premikam gore."

Ob rojstvu sina pa se je raznežil tudi Miki: "Jaz lahko rečem, da je to največje darilo, ki sem ga lahko dobil za svojih 50 let. Jaz sem bil tudi zraven pri porodu, in sreča, ki jo je ona pokazala na svojem obrazu, te njene solze sreče, so me totalno ganile," je v oddaji povedal ponosni očka.

Tanja je med nastopanjem v plesnem šovu priznala, da je, odkar je postala mama, tudi bolj čustvena. Z velikim nasmehom in žarom v očeh je pred meseci govorila o sinu in njegovem odzivu, ko jo je začudeno zagledal na televiziji: "Karlo s prstom kaže na ekran in pravi: 'Mamika, mamika, mamika.' (smeh) In jaz se zraven topim."