Domača scena

Tanja Žagar: 'Življenje je čas. Pomembno je, kako ga preživimo'

Ljubljana, 09. 01. 2026 19.30 pred 42 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Nuša Lesar K.Z.
Tanja Žagar

Tanja Žagar ni samo sanjala, ona je to živela. V dekliški skupini Foxy Teens je bila ena najbolj prepoznavnih najstnic v državi, snemala pesmi, nastopala, dajala intervjuje in kot vse ostale najstnice hodila v šolo. Odrasla je pred očmi javnosti, sčasoma začela samostojno kariero, postala mama in nenazadnje tudi borka, ki je prebolela raka.

Ko je bila stara 14 let, so za njene podpise stali v vrsti, v začetku 20. let je stopila na samostojno glasbeno pot. Energična, karizmatična, glasna, pa tudi zelo človeška in topla. Za nekaj časa so njene pesmi potihnile zaradi težke bolezni, a Tanja Žagar se je lani vrnila še lepša in še močnejša.

"Takrat sem bila stara 14 let in hodila v 8. razred osnovne šole, sicer smo bile punce stare od 12 do 15, in devet let je trajala ta naša Foxy zgodba. Prelepo in letos praznujemo 30 let od naših glasbenih začetkov. S puncami smo ves čas v stiku, to so kot moje sestrice, imamo pa namen konec leta nekaj narediti. En tak koncertni žur, da obudimo spomin na naša najstniška leta," je obljubila Tanja, ki je svojo glasbeno pot začela v skupini Foxy Teens.

Pomembno obdobje pa se je zanjo zaključilo tudi leta 2025, ko je premagala raka in ozdravela. "Prejšnjega leta se bom spominjala po tem, da sem končala z zdravljenjem," je povedala in poudarila, da v vsaki stvari človek lahko najde tudi nekaj lepega in pozitivnega, če se potrudi, sama pa bi tako lahko večkrat praznovala rojstni dan, saj je zanjo to nov začetek.

"Res ne morem reči, da se je moja življenjska filozofija popolnoma obrnila na glavo. Tako sem vzgojena in to je v meni, da imam rada življenje. To mi ni samoumevno in življenje mi veliko pomeni. Srečna sem, ko se zjutraj zbudim, ne glede na to, ali zunaj sije sonce, pada dež, piha veter. Srečna sem, ko vstanem in se veselim vsega, kar se mi bo dogajalo. Je pa res, da sem bolj začela razmišljati o pomenu časa. Življenje je čas. Koliko ga imamo, ne vemo. Pomembno je, kako ga preživljamo in da ga ne zapravljamo," nam je zaupala svojo miselnost, ki ji je bila pri premagovanju bolezni v veliko pomoč.

Svojo preizkušnjo z rakom in ostalim, kar je spremljalo njeno življenje v tem obdobju, je opisala v knjigi, ki jo bo izdala junija. "Tam res podrobno opišem svoje življenje. Tudi te bolj težke in grenke preizkušnje, kako sem šla čez njih ter kako zdaj gledam na to," je v studiu oddaje Svet na Kanalu A še povedala Tanja.

