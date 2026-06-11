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Domača scena

Tantadruj za življenjsko delo igralcu Vladimirju Jurcu

Trst, 11. 06. 2026 16.33 pred 14 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
E.M. STA
Vladimir Jurc

Nagrado primorskih gledališč tantadruj za življenjsko delo letos prejme igralec, režiser in dolgoletni član ansambla Slovenskega stalnega gledališča (SSG) v Trstu Vladimir Jurc. Podelitev bo 20. junija v tržaškem Muzeju Sartorio v okviru festivala Let's Play, so sporočili iz SSG. Kot so dodali, bodo 20. junija tudi razglasili letošnje dobitnike nagrad za igralsko stvaritev in gledališki dosežek med uprizoritvami ravnokar zaključene sezone SSG, Gledališča Koper in SNG Nova Gorica.

Kot so med drugim zapisali v utemeljitvi za tantadruja za življenjsko delo, je Vladimir Jurc eden najpomembnejših slovenskih gledaliških ustvarjalcev zadnjega pol stoletja, njegov repertoar pa je fascinantna kartografija evropske dramatike, saj je nastopil v najpomembnejših delih avtorjev, ki so se zvrstili od antike do danes – Shakespeare, Čehov, Moliere, Pirandello, Bernhard, Zeller, Pasolini, Horvath, in v vsaki epohi našel svojega človeka.

Njegova odrska igra ne potrebuje geste – zadostuje navzočnost, posebej pa izstopa tudi njegova zavezanost odrskemu jeziku, so še zapisali in dodali, da je sodeloval z najpomembnejšimi jugoslovanskimi in slovenskimi režiserji, poleg gledališča je sodeloval tudi pri filmu, televiziji in radiu. Žirijo za nagrado so sestavljali Marij Čuk, Vesna Humar in Alen Jelen.

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Vladimir Jurc - Lali se je rodil 5. februarja 1950 v Mariboru. Njegova igralska pot se je začela na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Leta 1974 je diplomiral v razredu Poldeta Bibiča. Prvo desetletje svojega igralskega življenja je posvetil Slovenskemu mladinskemu gledališču v Ljubljani (1974–1983) ter kmalu postal docent in profesor za dramsko igro in umetniško besedo na AGRFT. V sezoni 1983/84 je odšel v SSG, kjer je ostal vse do upokojitve leta 2022. Tudi po upokojitvi pa še naprej ostaja dejaven snovalec kulturnih dogodkov.

Za svoje ustvarjanje je Jurc v preteklosti prejel številne nagrade doma in v tujini, med njimi leta 1991 nagrado Prešernovega sklada, leta 1996 Severjevo nagrado, leta 2011 tantadruja za najboljšo predstavo primorskih gledališč in leta 2019 igralsko nagrado marija vera za življenjsko delo na področju gledališke, filmske in radijske igre.

Tantadruja za življenjsko delo je v petnajstletni zgodovini te nagrade poleg Jurca prejelo še pet članov SSG: Mario Uršič, Anton Petje, Miranda Caharija, Marija Vidau in Adrijan Rustja. Lani je nagrado tantadruj prejel glasbenik in skladatelj Mirko Vuksanović.

Vladimir Jurc tantadruj življenjsko delo
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11. 06. 2026 17.22
Iskrene čestitke gospodu Vladimirju Jurcu! Nagrada je več kot zaslužena!
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