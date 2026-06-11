Tantadruj za življenjsko delo igralcu Vladimirju Jurcu

Kot so med drugim zapisali v utemeljitvi za tantadruja za življenjsko delo, je Vladimir Jurc eden najpomembnejših slovenskih gledaliških ustvarjalcev zadnjega pol stoletja, njegov repertoar pa je fascinantna kartografija evropske dramatike, saj je nastopil v najpomembnejših delih avtorjev, ki so se zvrstili od antike do danes – Shakespeare, Čehov, Moliere, Pirandello, Bernhard, Zeller, Pasolini, Horvath, in v vsaki epohi našel svojega človeka.

Njegova odrska igra ne potrebuje geste – zadostuje navzočnost, posebej pa izstopa tudi njegova zavezanost odrskemu jeziku, so še zapisali in dodali, da je sodeloval z najpomembnejšimi jugoslovanskimi in slovenskimi režiserji, poleg gledališča je sodeloval tudi pri filmu, televiziji in radiu. Žirijo za nagrado so sestavljali Marij Čuk, Vesna Humar in Alen Jelen.