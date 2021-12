Tara Zupančič dobila kosmatega družinskega člana

Tara in njen novi najboljši prijatelj Indi.

Tari Zupančič se je izpolnila velika želja: dobila je šetlandskega ovčarja Indija , na katerega je čakala skoraj leto in pol. V tem času je raziskovala zavetišča, brala objave, iskala, ali kdo podarja ali oddaja podobno pasmo, a kot pravi, je na koncu prišel on. To pasmo je izbrala , ker je zelo podobna škotskemu ovčarju, le da je manjša. "Odkar pomnim, sem si želela škotskega ovčarja, to je resnično moja otroška želja. Verjetno zaradi filma Lassie se vrača, ki sva ga s teto pogledali neštetokrat. Kasneje sem spoznala še 'šeltije', ki so takoj smuknili v moje srce, predvsem zaradi svojega igrivega, prijaznega in ubogljivega značaja. Po videzu so prvim zelo podobni, le da so malo manjši, kar pa je tudi prednost," pojasnjuje svojo določitev.

Priljubljena voditeljica je velika ljubiteljica živali, še posebej rada ima muce, ki jo že od otroštva nenehno obkrožajo, izkušnje pa ima tudi s psi. "Pri 12 letih sem dobila prvega, Tery, samico srninega pinča, mešanko z bohinjske kmetije, kasneje se je pridružila še mlajša čivava Lima. Tery je bila psička, ki sva jo imeli skupaj z mami, čeprav je zadnja leta živela pri njej. Dočakala je 16 let, kmalu po njenem uspavanju pa je zaspančkala tudi Lima," pravi Tara in dodaja, da je pet let po tem, ko je izgubila psički, skrajni čas za novega psa.

Na prihod novega družinskega člana se je Tara dobro pripravila: "Dva meseca sem ga obiskovala, poslušala vse, kar so mi svetovali, nakupila vse, kar potrebuje, a ko sem ga šla iskat, še vedno nisem mogla verjeti, da gre z mano domov. To je res nekaj takega, česar se ne da opisati, to vedo tisti, ki imajo kužka doma."

Sedaj, ko je Indi v varnih Tarinih rokah, je čas za vzgojo, ki se je bo lotila po nasvetih vzreditelja in po občutku. Takoj ko bo dovolj velik, bo začela z njim obiskovati pasjo šolo. "Prejšnje izkušnje mi pravijo, da je to kar nujno, saj je z njim potem veliko lažje. Je pa že sedaj zelo priden – kar preseneča me, da tako malo bitje že tako dobro razume svet okoli sebe."

Odločitev, da v hišo sprejmeta kosmatinca, sta Tara in njen partner Matevž Šalehar - Hamo sprejela skupaj, a kot pravi voditeljica, je bila že dlje časa pobudnica ona. "Ampak Hamo ima rad živali, one pa imajo še raje njega. Temu se ne čudim," prisrčno odgovarja. Pevec skupine Hamo & Tribute to Love je nad Indijem očitno navdušen, saj je na Instagramu namignil, da bo morda prav on nova zvezda naslednjega videospota njegove zasedbe.