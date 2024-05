'Tara Zupančič je eksplozija kreative'

"Varishana je ženska, ki ima barvit karakter, svobodni značaj in prhutavo dušo," je svojo poletno kolekcijo oblačil, ki jo je predstavila pod imenom Varishana, opisala Tara Zupančič. Predstavitve oziroma razstave so se udeležili številni znani obrazi, med njimi pa ni manjkal niti Tarin partner, pevec Matevž Šalehar-Hamo, ki je za to priložnost oblekel majčko, ki jo je oblikovala voditeljica šova Zvezde plešejo.

Prišla je tudi pevka Alenka Godec, ki nam je zaupala, da je ljubiteljica kaftanov, torej širših oblek, za katere pravi, da so udobni in priročni, da kakšen del, ki ga ženska morda noče pokazati, tudi zakrije. "Ni bi se obremenjevala, če bi kje srečala kakšno punco, ki bi nosila enak kos oblačila, čestitala bi ji, da tudi ona nosi Varishano," je še povedala pevka.

Med najbolj priljubljene kose oblačil pa kaftan šteje tudi Tara, ki nam je pokazala enega iz lanske kolekcije, in dodala, da je to oblačilo, ki ga poleti najraje nosi, obožuje pa tudi kratke hlače, ki dajejo občutek, da se človek, ki jih nosi, pomika skozi zrak.