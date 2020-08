Tara Zupančič naredila izpit za motor: Srečna do neba!

Tara Zupančičje izpit za motor naredila včeraj, in sicer v prvem poskusu."Lahko bi rekla, da je to rezultat "koronskega" obdobja, saj nisem nikoli prej imela toliko časa, da bi se ga lotila. No, pa tudi poguma in volje. Sedaj pa so se vse stvari sestavile in tako sem se najprej celo karanteno učila cestnoprometne predpise (CPP,) nato pa šla še v avtošolo, kjer sem se praktično prvič usedla na motor in naučila voziti. Res sem imela vrhunskega inštruktorja, ki me je vodil čez celoten proces in sem z dobro voljo obiskovala ure vožnje," je za 24ur.com povedala simpatična voditeljica šova Zvezde plešejo.

Z motorji je bila obkrožena že kar nekaj časa in je že od malega pogledovala za njimi. "Verjetno me je nad njimi navdušila mami, saj si je tudi ona vedno želela voziti. Ali pa stari ata, ki je imel doma moped (nasmeh), mogoče pa moj prvi fant, tudi z mopedom seveda (smeh). No, zadnje leto pa sem še nekoliko poglobila to ljubezen, saj sem vstopila v precej motoristično 'familijo' in bila kar 'intenzivna' sopotnica. Tako pri vožnji kot pri debatah o motorizmu (nasmeh)."