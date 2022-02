Tara Zupančič o vlogi spogledljivke: Očitno sem 'narejena' zanjo

Tara Zupančič se je z igro prvič srečala že v vrtcu, kjer je v različnih otroških igrah priložnostno igrala glavne vloge, kasneje pa še v vaškem gledališču. Potem je svojo pot nadaljevala s snemanjem različnih reklam, tako za slovenski kot tuji trg.

"Tega se je kar nabralo v letih, ko sem delala kot model. Mislim, da sem posnela več kot 30 reklam. Vedno sem raje snemala kot pozirala. Prvo reklamo sem posnela pri petnajstih za francoski trg in spomnim se, da sem takrat za nekaj sekund igranja zaslužila več, kot je znašala najemnina za stanovanje, v katerem sva živeli z mami. Najbolj pa sem ponosna na reklamo za avtomobilsko podjetje Mercedes-Benz, mogoče tudi zaradi tega, ker sem nastopala s konjem. Najljubše sodelovanje pa je zagotovo z ekipo Pr' Hostar, Danaja in rebrca so pač ostali v spominu ljudem in še danes me kdo pokliče po tem imenu. Z isto ekipo smo potem posneli tudi 'turško serijo' Bahir in Zahir, ki je bila del oddaje Je bella cesta z voditeljem Klemenom Slakonjo," se svojih igralskih začetkov spominja Tara, ki pa ji je bila igra na nek način tudi položena v zibelko, saj je Tarina mama sestrična legendarne slovenske igralke Milene Zupančič.

Je pa Tara že kot deklica sanjarila o igralski karieri. "V družini imam najboljšo slovensko igralko Mileno Zupančič. Se pa spomnim, da so mi ob gledanju njenih filmov doma ves čas govorili, kako težko in naporno delo je igralstvo. Moje poti so šle v drugo smer, male 'igralske vloge' pa sem si vzela za hobi in je že prav tako. Glede televizije nisem vedela, da je moja strast, dokler je nisem dejansko preizkusila, sem pa vedno vedela, da imam nastopanje v krvi, samo področje je bilo treba poiskati (nasmeh)."

Manjšo vlogo je Tara sprejela na pobudo produkcijske ekipe serije Ja,Chef!, ki jo je povabila k snemanju. V seriji je zaigrala gostjo v restavraciji Veroniko, ki se je zelo očitno spogledovala z Lukom (igra ga Klemen Janežič), ki je hitro podlegel njenim lepotnim čarom, zaradi česar je bila njegova punca Saša (Tina Vrbnjak) zelo ljubosumna in je na vse pretege branila svojo ljubezen do Luke.