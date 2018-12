Tara Zupančič: Res je, s Tomijem nisva več skupaj

Za Taro Zupančičje bilo leto 2018 prelomno. 8. avgusta je dopolnila 30 let, rojstni dan pa je praznovala na jugozahodni obali Pelješca v naselju Viganj.

Tik pred božičnimi prazniki pa je v javnost prišla novica, da se je Tara po treh letih razšla s Tomijem Megličem, pevcem skupine Siddharta, ki ju je med drugim družila ljubezen do glasbe. Novico, o kateri je prvi poročal Svet24, nam je potrdila tudi Tara, ki je za 24ur.com povedala: ''Res je, s Tomijem nisva več skupaj, pa čeprav sva tako kot vsi, ki si delijo življenja, dolga časa mislila, da bo to držalo za zmeraj. Pa vendar sva prišla do točke, ko sva morala spustiti eden drugega in iti vsak svojo pot. Ne glede na vse, ostaja najina vez močna, predvsem zaradi spoštovanja in ljubezni, ki sva si jo v teh letih delila in predvsem zaradi vsega lepega, kar sva si dala.''

Simpatična voditeljica Tara Zupančič in glasbenik Tomi Meglič sta se spoznala med njenim službenim časom, ko je Tara za rubriko POP IN delala reportažo iz Kranjske Gore. Kot par sta se prvič pojavila skupaj na rdeči preprogi podelitve medijskih nagrad žarometi lani februarja. 30-letnica je Tomija večkrat spremljala tudi na koncertih, zelo lepo pa se je razumela tudi z njegovima otrokoma.