Tara Zupančič se je s snemanja vrnila popraskana

In kako je bilo na snemanju skupaj z mucki? Tara pravi, da precej zanimivo - vsak dan je s snemanja prišla popraskana, saj je mački niso bili vajeni in so bili nekateri malce prestrašeni: "Ja, malo so bili prestrašeni, je pa res da je bilo čisti odvisno od vsakega posameznega. V veliko pomoč mi je bila Polonca Podlipnik, ki za vse te mucke tudi skrbi. Njo poznajo, ji bolj zaupajo, mene pa so videli prvič. Potrebne je bilo nekaj potrpežljivosti, sama sem skušala biti čim bolj mirna in izkoristiti vsak trenutek, ko so bili pripravljeni pogledati v fotoaparat. Smo se kar nasmejali, z vsakega fotkanja pa sem prišla popolnoma pokrempljana."

Letošnji koledar z mački je njen drugi koledar in z njim nadaljuje lanskoletno tradicijo, ko je sicer pozirala sama: "Lani je izšel bolj po nekem naključju in želji mojih domačih, letos pa smo se zaradi dobrodelne note združili z Društvom za zaščito živali Arja, ki večinoma skrbi za mucke, ki še znajdejo na cesti brez doma. Za najdenčke. Na ta način bomo zbirali denarčke za pomoč pri skrbi za njih, za hrano in zdravstveno oskrbo."