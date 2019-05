Tara Zupančič sveže zaljubljena?

Simpatična voditeljica plesnega šova Zvezde plešejo Tara Zupančič, ki se je lani razšla s Tomijem Megličem, pevcem skupine Siddharta, je v zadnjih dneh še posebej srečna, kar so opazili tudi gledalci pred TV zasloni. Razlog za to pa naj bi bila nova ljubezen, ki je potrkala na vrata njenega srca.

Tara Zupančič za zdaj še skrivnostno molči. FOTO: Miro Majcen

Tara Zupančič je to sezono v šovu Zvezde plešejo še posebej sproščena in nasmejana pred kamero, kar so opazili tudi gledalci pred TV zasloni. Že nekaj časa pa se govori, da je za to kriva tudi zaljubljenost, saj naj bi v glasbenih krogih našla novo ljubezen. Seveda smo govorice preverili pri simpatični voditeljici, ki tega ni ne zanikala ne pritrdila, ampak se je samo pomenljivo nasmehnila.

Matevž Šalehar FOTO: Miro Majcen

Medtem pa revija Suzy poroča, da je Tarin novi izbranecMatevž Šalehar, pevec, kitarist in frontman zasedbe Hamo & Tribute 2 Love. Do te ugotovitve so prišli na podlagi objavljenih fotografij na Instagramu.

Tara je namreč pred dnevi iz društva za zaščito živali Arja rešila mačjega mladiča, ki mu je dala ime Arwen. ''Nič več tekanja po umazanih in glasnih ulicah, nič več skrivanja pred hudobnimi ljudmi, nič več strahu, lačnih ustk in trepetajočega telesca. Zdaj si na varnem,'' mu je na Instagramu Tara zaželela dobrodošlico in objavila njegovo fotografijo.

In prav bela lepotica je kriva, da naj bi na dan prišla njuna zveza z Matevžem. Ta je namreč na Instagramu objavil črno-belo fotografijo te lepe bele mačke, ki jo je ljubkovalno poimenoval Belouška.

