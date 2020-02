Tara Zupančič v Madridu: Ta občutek bi moral doživeti vsak

Tara Zupančič, voditeljica oddaje Zvezde plešejo in rubrike POP IN, se je pred dnevi mudila v Madridu, kjer si je v družbi tete Tanje ogledala tekmo Lige prvakov med ekipama Atletico Madrid in Liverpool. V pogovoru nam je zaupala, kakšno je bilo vzdušje in kaj ji je tako zelo všeč pri španski kulturi.

Tara Zupančič in njena teta Tanja sta se na stadionu Santiago Bernabeu takole fotografirali zraven pokala. FOTO: osebni arhiv

Taro Zupančičje nad nogometom navdušila teta Tanja, ki že od leta 1975 spremlja tekme in zavzeto navija pred televizijskimi ekrani. Z družino so se odločili, da jo za njen 60. rojstni dan presenetijo in so ji podarili vstopnico za eno od tekem. Tara nam je zaupala, da je sicer trajalo kar dve leti, da so se vsi planeti postavili v pravo smer in da ji je to lahko omogočila.

Naslednjo tekmo Lige prvakov med Valencio in Atalanto si lahko ogledate v torek, 10. marca, ob 21.00 na Kanalu A.

"Tekmo sva si želeli spremljati v Španiji, saj sva ljubiteljici španskih klubov. 'Moj' je Atletico Madrid, ona pa sicer od nekdaj navija za Real Madrid. Atletico je zmagal, zato je bilo vzdušje še toliko bolj epsko. Ta občutek bi moral doživeti vsak, pa četudi ni ljubitelj nogometa. Mogoče se sliši čudno, ker sva pač ženski in je to malo netipičen šport, ampak nama je malo mar za to. Igralci močno garajo za to, da so tam in to res spoštujem. Tako pa vedno pravim, da sta šport in glasba edini stvari, ki ljudi zares povežeta, tam znamo pokazati taka čustva, ki jih v vsakdanjem življenju skrivamo," je za 24ur.com povedala Tara, ki je Madrid obiskala že drugič. Na srečo sta imeli še toliko časa, da sta si en dan vzeli za pohajkovanje po mestu.

Tekmo sta spremljali z VIP tribune na stadionu Wanda Metropolitano. FOTO: osebni arhiv

"Tam je že čista pomlad. Ogledali sva si tudi stadion Santiago Bernabeu, ki je pravi muzej za vse ljubitelje Real Madrida. Je pa res, da skoraj vedno, kadar se kam odpravim, potujem v Španijo. Bila sem že v Sevilli, kjer sem hodila v špansko šolo, pa v Barceloni, v Valencii. Pred leti, ko sem bila v Sevilli, so mi celo ponudili službo v jezikovni šoli, ampak bi morala poleg španščine znati še rusko, zato potem ni prišlo v poštev, sem se pa tako povezala z ljudmi in okolico, da bi z veseljem sprejela. Španija mi je nekaj posebnega, verjetno zaradi jezika, ki sem se ga v gimnaziji učila štiri leta – kot drugi tuji jezik in ga še danes z veseljem obnavljam. Pa tudi zaradi glasbe, flamenka, same kulture in toplega podnebja. Všeč mi je njihov 'ritem', dan začenjajo bolj počasi, potem se pa na večer malo bolj razživijo. Sieste in podobne sladkosti življenja so del njihove dnevne rutine, zdi se mi, da kar znajo uživati življenje. Tudi hrana je super, tapasi so kot nalašč zame, ki bi ves čas nekaj jedla, ampak po malo (smeh)."

Taro Zupančič vsako potovanje napolni in ji da zagon za naprej. FOTO: osebni arhiv

Čeprav je bil oddih krajši – odšli sta samo za dva dni – si je 31-letna Gorenjka uspela napolniti baterije za prihajajočo 4. sezono oddaje Zvezde plešejo, ki se začne 8. marca ob 20.00 na POP TV. "Vsako potovanje in menjava okolja te nekako napolni, poda novo širino in zagon za naprej. Sploh tista doza sonca, evforije in navdušenja ljudi ter brezpogojne ljubezni do popolno neotipljive stvari. Še kar vesoljsko (nasmeh). Nova sezona Zvezde plešejo je praktično že tukaj in zdi se mi, da smo ravno zaključili prejšnjo. Tako kot vsako leto se veselim novih energij na plesišču, novih presenečenj in napredka, adrenalina, solzic sreče in občutka, da nekaj delamo za ljudi. Saj je res le zabava in šov, ampak v življenju vseh vpletenih je včasih mnogo več kot samo to.