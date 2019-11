Tara Zupančič z novim koledarjem

Tara Zupančič, voditeljica rubrike POP IN in oddaje Zvezde plešejo, tudi letos predstavlja svoj novi koledar, na katerem so glavne zvezde njene mačje prijateljice. Tara nam je zaupala, da je bilo tokratno fotografiranje težje od lanskega.

Tara Zupančič je velika ljubiteljica mačk, ki jim rada priskoči na pomoč, ko jo te potrebujejo. Iz ulice je že večkrat rešila kakšno brezdomno muco in ji dala hrano, topel dom in ljubezen. Ker želi živalim ponuditi lepše življenje, se je že tretje leto zapored odločila, da izda dobrodelni koledar, z izkupičkom od nakupa le teh pa bo pomagalaDruštvu za zaščito živali Arja. Simpatična voditeljica je s to potezo marsikateremu prebudila dobrodelni čut in s polepšala prihodnost ljubkim kosmatim štirinožnim prijateljicam. Letošnji koledar je poimenovalaMuce z ulice, ustvarila pa ga je z isto ekipo kot lani. Le, da so tokrat drugi mačji 'manekeni': "Letos so najdenčkom na pomoč priskočili njihovi malo srečnejši prijatelji, mačji posebneži, ki gostujejo na koledarju. Tako imamo poleg najdenčkov iz društva še dva maine coon-a, enega bengalskega tigrčka in kartuzijskega mucka," je povedala Tara, ki se je v nadaljevanju pogovora razgovorila o zahtevnosti snemanja in tudi o tem, ali se jo je kakšna mačja zgodba še posebej dotaknila.

Priljubljena voditeljica je priznala, da je bilo letošnje snemanje fotografij zahtevnejše od lanskega. FOTO: Andraž Muljavec

Kako si se tokrat ujela s štirinožnimi kosmatinci, mački? Letos je bilo fotografiranje težje kot lani. Mucki so bili veliko bolj prestrašeni in zato smo se kar 'namatrali' da smo dobili 14 fotografij. Na eni strani so bili mucki zelo majhni in boječi, pasemske mucke pa so mogoče malo drugačnega karakterja in jim ni všeč, če se jih komandira (nasmeh) Ampak na koncu smo s potrpljenjem, mirnostjo in ljubeznijo rešili vse 'spore' (nasmeh). Koliko časa poziraš s posamezno mačko, da dobite popolno fotografijo? Čisto odvisno, ampak poskušamo čim hitreje narediti dobro fotografijo, saj nikoli ne vemo koliko časa nam mačje prijateljice namenijo. Zato moram biti pri poziranju res pozorna, ker so one v prvem planu.

FOTO: Andraž Muljavec

Kakšna zanimiva anekdota s snemanja? Mucki so se skrivali, tudi polulali, decembrski tigerček je sicer sedel v mojem naročju, ampak iz sekunde v sekundo je bolj 'kurblal' tako, da sem samo čakala kdaj mi bo skočil v lase. No, lastnica je bila blizu, zato smo ga hitro pomirili z drugim naročjem. Ali na snemanju opaziš razlike med mačkami ženskega in moškega spola? Niti ne, bolj je odvisno od samega karakterja. Saj veste, mačke so zelo samosvoje. Če jim nekaj ne paše, so samo iskrene in nič uvidevne. To mi je všeč pri njih.

Tara Zupančič FOTO: Taja Košir Popovič

Si se na katero mačko še posebej navezala? Ja, s Fiono (mesec maj), najdenko, ki jo je morala lastnica zaradi osebnih razlogov pripeljati nazaj k najditelju. Mucka se je usedla na maskerski pult v garderobi in me gledala, kako se preoblačim, čisto mirna, čakala da pride njen trenutek za fotografiranje. Nekaj tednov po slikanju pa je dobila nov dom, je pa res, da sem ves čas spremljala, ali jo bo kdo vzel ali ne ... tako, da je res malo manjkalo, da je nisem jaz. Ali se te je katera mačja zgodba še posebej dotaknila? Letos se je k naši hiši zatekel mucek, popolnoma shujšan, a že kar velik. Nekaj časa smo seveda mislili, da je od sosedov, pa vendar se je izkazalo, da ni od nikogar. Takega mijaukanja, žalostnih učk, prošnje za ljubezen (in seveda hrano) nisem še slišala nikoli. To mi seže do srca. Najprej sem poklicala zavetišče, potem, ko so poskrbeli zanj, pa se je vrnil v naš okoliš. Sedaj je seveda že čisto naš, tudi poredil se je ... ampak mijauka pa še vedno v istem tonu. Se pa počasi privaja na ljudi, je izredno boječ, kar mi da vedeti, da nekdo z njim ni ravnal lepo. Tvoj lanski koledar je šel za med. Verjetno je lepo slišati, da imajo ljudje posluh za dobrodelnost? Lansko leto smo presegli naš cilj, pravzaprav so me ljudje res presenetili, sploh posamezniki, ki so darovali veliko več za posamezen koledar. Seveda, lepo je, ko začutiš, da znamo stopiti skupaj, ko nas potrebujejo šibkejši od nas, ko nesebično damo nekomu, pa zato ne pričakujemo nekaj v zameno. Ljudje smo lahko tako lepi in čisti in to se pokaže takrat, ko s čutom in ljubeznijo poskrbimo za bitja okoli nas. Kateri mesec v letu ti je na novem koledarju najljubši? Težko bi izbrala, sploh zato ker je na prvi strani moja Arwen. Vsak ima svoj faktor, vsi so nekaj posebnega, vse imam rada in vse bi vzela domov.

Letošnji mačji koledar je poimenovala Muce z ulice. FOTO: Andraž Muljavec

Si si letos zadala kakšen poseben cilj glede prodaje koledarja? Upam, da bomo prodali vse in da se bomo dotaknili kake dušice s tem, pa tudi, da bo kdo posvojil kako mucko več zaradi nas. Komu si/boš podarila prvi izvod koledarja? Bodo koledarji imeli tudi tvoj avtogram? Avtogram dobijo vsi, ki si ga želijo seveda. Prvi koledarji pa gredo najprej moji ekipi - fotografu Andražu Muljavcu in lastnici društva Arja, Polonci Podlipnik, Gogi Štifar in Pentlja Concept Storu in pa seveda Shebi, ki je letos glavna pokroviteljica, oz. rešiteljica (nasmeh). V fotogaleriji si lahko pogledate utrinke z uradne predstavitve koledarjaMuce z ulice: