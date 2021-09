Taya Damjan in Aleksander Pozvek: prijatelja, ki pripravljata televizijske izzive

Kako sta se spoznala?

Taya: Spoznala sva se kar v redakciji oddaje Svet. Potem pa sva naredila še prvi prispevek skupaj, v katerem smo prikazali, kako je prišel pome na radio. Smo se prav zabavali.

Aleksander: Bil je lep poletni dan, bila je ona, kot iz sanj. En pogled, pazi ta nasmeh, en dotik, kako ima lepe oči. Vzel v roke sem kitaro in nato ... (smeh)

Taya, si za Aleksandra vedela že prej, si vedela, da je novinar Sveta na Kanalu A?

Seveda sem vedela. Spremljam medijski svet in Aleksander ima včasih celo kakšen prispevek, ki ga pogledam. (smeh)

Aleksander, kaj si pa ti vedel o Tayi, preden si jo spoznal?

Veliko sem vedel o njej. Spremljal sem jo. Poznal celotno njeno delo. Recimo ... Da je žena Jerneja Damjana. Aja, pa da je 'una' edina stara na radiu Antena. (smeh)

Taya, ko si z radia prestopila na TV, je o tem prispevek pripravil ravno Aleksander ... Kako se spominjaš tega dneva?

Ja, točno o tem sem prej govorila. Jaz vedno iščem vsebine, ki bi bile zabavne, in z Aleksandrom sva se hecala, da bi lahko prišel po mene, da spustim mikrofon na radiu in se odpeljem na Svet. Aleksander je bil takoj za, naša urednica Kristina pa prav tako. Pa smo se malo zabavali s snemanjem. Na radiu smo pa tako ali tako vedno za zabavne vsebine.

Aleksander?

Bil je lep poletni dan, bila je ona, kot iz sanj ... Aja, ne, to sem že uporabil! (smeh) Šel sem jo iskat na radio. Vem, da sem si vso pot v avtu pel 'zdaj pa pojdem po dekle tja daleč na Anteno'. In ko sem stopil na radio, so me bili vsi izjemno veseli. Odpirali so penine. Zdaj, ko delam s Tayo, mi je jasno, da ne zaradi mene.

In kako se razumeta sicer, zdi se, da sta se dobro ujela ...

Taya: Zdi se mi, da sva si zelo različna. Sploh pri smislu za humor … Ampak nekako prav to deluje zabavno.

Aleksander: Se ti zdi? (smeh) Res je. Rad jo imam nekje globoko v sebi. Ampak res globoko. Je pa jasno, če želiš sodelovati v takšnih prispevkih, da neka iskrica mora biti. Ob tej priložnosti bi se rad opravičil njenemu možu Jerneju, ker bo Taya hodila nekoliko kasneje domov. Vaditi morava.

Od kod ideja za petkove izzive?

Taya: Sama sva sedela v redakciji in vsak delala svoj prispevek. Nekako sva se pogovarjala o zabavnih delih snemanj in sem rekla, da bi midva morala kdaj malo tekmovati. Ker Aleksander rad preizkuša kakšne nove športe, ki mu ne gredo, in prav tako jaz. In potem popoldne dobim klic od Aleksandra. Mava prispevke, ob petkih bodo. Urednica Kristina nama je dala možnost. Oba sva bila zelo vesela in seveda nisva dobro vedela, v kaj se podajava. Vsak s svojimi idejami in svojim prav. Naša snemanja so prav tako zabavna, kot bodo izzivi.

Aleksander: So stvari v življenju, ki se preprosto zgodijo. Neke noči se nenadoma zbudim in mi glas od nekod reče 'izzivi'. Zjutraj pokličem Tayo in še preden jo pozdravim, pravi 'izzivi' ... Bilo nama je poslano.

Kaj nas čaka v izzivih?

Taya: Čakajo nas solze, smeh, tudi kakšna kletvica. Najino zabavanje in počutje ob snemanju poskušava točno tako tudi prikazati.

Aleksander: Moj največji izziv bo prenašati Tayo na snemanjih. In jo seveda tolažiti po vsakem porazu. Zelo znan je pregovor 'Izzivi so preprosta igra, na koncu pa zmaga Pozvek'. Drugače pa bova tekmovala v 10 izzivih. Pet jih bo športnih, pet ne. Več pa vsak petek v oddaji Svet na Kanalu A. Uf, kako znam prodati! (smeh)