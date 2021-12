Taya Damjan o biljardu: Težko ostanemo osredotočeni, saj običajno delamo več stvari hkrati

Običajno je Taya pobudnica športnih izzivov, a tokrat ni bilo tako. "Sicer sem res po navadi pobudnica športnih izzivov, ampak mislim, da je bil tokrat Aleksander tisti, ki je zelo navijal za to, da bi se odpravila v biljardnico," je povedala voditeljica oddaje Svet na Kanalu A. Biljard ji sicer ni neznan, a ga nikoli ni igrala na profesionalen način, kot to počne Mitja. Ta jima je s Pozvekom najprej pokazal osnove, da sta se lahko pozneje pomerila v igri: "Doma smo imeli biljardno mizo, mislim, da je bila celo domače izdelave, delo mojega brata in očeta. Ampak to ne pomeni, da sem imela kakšno prednost. Palice nisem nikoli držala pravilno in moje držanje nekako ni bilo dobro sprejeto pri najinem mentorju, Mitji Gradišniku, ki je predsednik biljardne zveze ter tekmuje in tudi uči biljard. Aleksander pa je menda že igral v družbi fantov in viskija. Tako da sem že od začetka verjela, da ima nekaj prednosti."