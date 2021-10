Taya in Aleksander sta se preizkusila na ledeni podlagi dvorane Podmežakla

Taya Damjan in Aleksander Pozvek se ob petkih pomerita v tedenskem izzivu. Skorajda zimskim temperaturam primerno sta se odpravila kar na led, saj sta sklenila, da je znova čas za športni izziv. Odpeljala sta se v Jesenice, zmotila trening hokejistov v dvorani Podmežakla, obula drsalke in stopila na led.

"Drsala sem prvič, če ne štejem drsanja v čevljih po zaledenelih lužah in podobnega. Dobra stran je bila, da sva šla na led po treningu članov, zato je bil led lepo zdrsan, ni pa bil čisto gladek, tako da sem se počutila kar v redu. Seveda sem vmes tudi padla, ker sem bila predaleč od paka. Tako rekoč sesedla sem se," je izkušnjo na ledu opisala Taya.

Voditeljici ob polni dvorani profesionalnih hokejistov ni bilo najbolj prijetno. "Najbolj neprijeten del je bil sam vstop v dvorano, polno hokejistov, saj sem se zavedala, da ne znam drsati in da bodo to vsi videli. Prav res se nisem dobro počutila ob tem. Ampak z veliko smeha sem pozabila na to, na koncu pa so celo navijali zame," je še dejala Taya.

'Taya je bila bolj človeška'

Aleksander se izbire izziva spominja malce drugače in pravi, da je bila ideja voditeljičina. Povezala naj bi dejstvo, da je on Jeseničan, in hokej, Pozvek pa je o Tayi dejal: "V tokratnem izzivu spoznamo Tayo kot zelo človeško, toplo in prijetno osebo."