Taya proti Aleksandu: Tokratni izziv nama je malo spodnesel noge

Izzivi med Tayo Damjan in Aleksandom Pozvekom se vračajo. Tokratno petkovo oddajo Svet na Kanalu A bosta popestrila s prav posebnim izzivom. Kdo od njiju bo pripravil boljši oglas za informativno oddajo, ki jo lahko od ponedeljka do petka spremljamo ob 18. uri?

Taya Damjan in Aleksander Pozvek sta se do zdaj spoprijela z različnimi izzivi, a kot je plavolaska povedala za 24ur.com, jima je tokratni 'spodnesel tla pod nogami'. Urednica Kristina Hacin ju je soočila z Aljošo Bagolo in ju prosila, naj z njegovo pomočjo pripravita čim boljši oglas za oddajo Svet na Kanalu A.

icon-expand Taya Damjan in Aleksander Pozvek FOTO: Luka Kotnik

"Že od začetka sem imela v mislih, da bom igrala na to, da z oglasom v gledalcu ali gledalki vzbudim čustva. Zdi se mi, da s tem najlažje dobiš nekoga na svojo stran," je povedala Taya. In medtem ko je ona stavila na čustva, se je Aleksander zatekel k humorju: "Začel sem udarno: 'Glejte Svet, edino informativno oddajo, po kateri te ne prime na 'skret'!' Mentor Aljoša Bagola je pogledal v tla. Urednica Kristina Hacin enako. No, saj potem sem se drugače lotil."

Oba priznavata, da naloga nikakor ni bila lahka. Na hitro spisati kratek oglas, ki mora učinkovati in prodati to, kar oglašuje, nikakor ni mačji kašelj. "Zelo težka naloga je v nekaj minutah spisati oglas. Oglas, ki funkcionira. Oglas, ki gre v uho. Oglas, ki si ga ljudje zapomnijo. Sicer se takšni oglasi delajo več tednov, celo mesecev," je povedal Pozvek, Taya pa: "Vedela sem, da v kratkem času ne moreš narediti čudeža, a sem naredila največ, kar sem lahko v tako kratkem času. Sama imam izkušnje le z oglaševanjem na svojem profilu na Instagramu. Delam samo s podjetji in izdelki, ki so mi že tako ali tako ljubi, in nekako ni nikoli vprašanje, kaj narediti, povedati. Zagotovo so mi pri tem oglasu pomagale tudi moje izkušnje."