Teden restavracij: Gostoljubnost je tista, ki je ključna

Teden restavracij h kakovostni rasti slovenske gastronomije prispeva tudi s svojimi poudarki, ko vsako leto izpostavi eno od odlik, ki je sestavni del uspešnosti in odličnosti gostinstva. Letos je poudarek na gostoljubnosti, ki je osnova gostinstva, saj je pogoj za zadovoljstvo gostov.
"Gostoljubnost je tista, ki je ključna, kar pomeni človeški pristop in človeško roko. V plus ali minus tudi človeški pogovor, kar z roboti ne moreš narediti in sem, iskreno, kar proti temu," nam je o uporabi umetne inteligence in robotov v kulinariki povedala kuharska mojstrica Ana Roš, ki priznala, da se v Tednu restavracij ne bo imela časa razvajati: "Ne zares. V bistvu me čaka kar nekaj poti. Odhajamo v Atene, Bologno in Genovo, ob tem pa imam še delo tako v Jazu kot v Hiši Franko. Ampak ko si lahko skuhaš nekaj dobrega in poješ nekaj dobrega, je to že teden restavracij, kar si v vsakdanjem življenju premalo privoščimo."
Kot pravi Uroš Mencinger, selektor Tedna restavracij: "Za dobrojedce je Teden restavracij tistih deset dni v letu, ko se dobro je. Za dobre gostince pa je Teden restavracij ob promociji kakovostne kulinarike, ki v restavracije privabi nove goste, vse bolj tudi priložnost za preizkušanje novih jedi. Če je gostom na Tednu restavracij nova jed všeč, jo gostinci uvrstijo na svoj meni. To je zame najboljši dokaz, da to ni akcija znižanja, temveč zvišanja - kakovosti!"
Teden restavracij, ki vsako leto privabi več kot 110 tisoč gostov po vsej Sloveniji, ni le praznik vrhunske kulinarike, temveč tudi platforma za povezovanje strok, znanj in partnerstev, ki prispevajo k razvoju slovenskega gostinstva.
Ob naraščajočem številu gostov in rezervacij se gostinski sektor sooča s potrebo po učinkovitejšem upravljanju procesov in boljši uporabniški izkušnji. Zato je Teden restavracij letos uvedel nov, digitalno podprt rezervacijski sistem, ki omogoča višjo stopnjo avtomatizacije, večjo preglednost ter prilagajanje izkušnje tako gostom kot gostincem. Prvi dnevi rezervacij potrjujejo, da so gostje digitalno rešitev dobro sprejeli, saj sistem beleži veliko odzivnost in visoko število uspešno zaključenih rezervacij že v uvodnih dneh.
Trajnostno, lokalno z mislijo na okolje in ljudi!
Pomemben poudarek jesenskega Tedna restavracij ostaja na uporabi kakovostnih slovenskih sestavin z oznako 'izbrana kakovost – Slovenija'. Gre za živila, ki zagotavljajo sledljivost, preverjeno poreklo in visoko kakovost. V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Teden restavracij nadaljuje prizadevanja za trajnostno in lokalno usmerjeno kulinariko, ki temelji na zaupanju in transparentnosti.
Gre za največji slovenski kulinarični dogodek ki promovira vrhunsko slovensko kulinariko. Pri njem sodelujejo najboljše slovenske restavracije, ki dvakrat letno - spomladi in jeseni - v desetih dneh v svojih restavracijah predstavijo svoje znanje v treh hodih in po prijazni ceni. S tem slovenski gostinci nagradijo svoje stalne goste za njihovo zvestobo in povabijo nove, da spoznajo vrhunsko kulinariko, ki ni vedno draga. Dogodek vsako leto zabeleži rekordno udeležbo restavracij in privabi več kot 110 tisoč obiskovalcev.
