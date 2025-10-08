Teden restavracij: Gostoljubnost je tista, ki je ključna

Teden restavracij h kakovostni rasti slovenske gastronomije prispeva tudi s svojimi poudarki, ko vsako leto izpostavi eno od odlik, ki je sestavni del uspešnosti in odličnosti gostinstva. Letos je poudarek na gostoljubnosti, ki je osnova gostinstva, saj je pogoj za zadovoljstvo gostov.

"Gostoljubnost je tista, ki je ključna, kar pomeni človeški pristop in človeško roko. V plus ali minus tudi človeški pogovor, kar z roboti ne moreš narediti in sem, iskreno, kar proti temu," nam je o uporabi umetne inteligence in robotov v kulinariki povedala kuharska mojstrica Ana Roš, ki priznala, da se v Tednu restavracij ne bo imela časa razvajati: "Ne zares. V bistvu me čaka kar nekaj poti. Odhajamo v Atene, Bologno in Genovo, ob tem pa imam še delo tako v Jazu kot v Hiši Franko. Ampak ko si lahko skuhaš nekaj dobrega in poješ nekaj dobrega, je to že teden restavracij, kar si v vsakdanjem življenju premalo privoščimo."

Kot pravi Uroš Mencinger, selektor Tedna restavracij: "Za dobrojedce je Teden restavracij tistih deset dni v letu, ko se dobro je. Za dobre gostince pa je Teden restavracij ob promociji kakovostne kulinarike, ki v restavracije privabi nove goste, vse bolj tudi priložnost za preizkušanje novih jedi. Če je gostom na Tednu restavracij nova jed všeč, jo gostinci uvrstijo na svoj meni. To je zame najboljši dokaz, da to ni akcija znižanja, temveč zvišanja - kakovosti!"