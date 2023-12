Teja Jugovic v veselem decembru vabi na Čaj s Tejo

Teja Jugovic se je odločila, da bo v navalu zabav organizirala umirjen dogodek, ki ga je naslovila Čaj s Tejo. Čustveni govori, iskreni pogovori in cela vrsta nenačrtovanih pripetij, med drugim celo predstavitev Tejinega glasbenega prvenca, ki polaga na srce, da zmoremo več, kot si mislimo. "Sama imam na srečo takšnega moža, ki dela za mojo srečo. Na srečo ima družino, ki me sprejema takšno kot sem, imam tudi podporo prijateljev in ljudi, ki delajo zame zelo lepe stvari in takrat človek lahko leti," je priznala vplivnica.

Ljudje, ki jo podpirajo, so Tejo spremljali tudi na njenem sobotnem dogodku."To je zelo nenavaden občutek in moram priznati, da nisem še vsega sprocesiral. Tudi sam se govoril o zelo osebnih stvareh, ki pa jih hvala bogu niste posneli," je po dogodku z nasmehom na obrazu priznal glasbenik Rok Lunaček.

Ne le osebni pogovori, govora je bilo tudi o uspehu in pomenu podpornega sistema, ki nam pomaga na poti uspeha. "To je res tisto, ko ti ljudje rečejo, da uspeh pride na pet ali več let podlage. Vsi, ki so danes tukaj, so prehodili hudo pot, da so zdaj tukaj, ko jim ljudje rečejo, da jim je uspelo," je poudarila podjetnica in vplivnica Karmen Meze, z njo pa se brez dvoma strinja tudi Petra Parovel. "Če sam vase ne verjameš, potem niti ljudje okoli tebe, niti tisti mali mehurček, ne bo verjel vate. Najprej si ti," je še dodala.