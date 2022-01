Teja Jugovic: Z otroki rada delam stvari za šolo

Ena najbolj znanih slovenskih mam na Instagramu je zagotovo Cool Mamacita, Teja Jugovic. Mama dveh otrok, šestletne hčerke Sie in štiriletnega sinčka Inaja na svojih družbenih omrežjih rada pokaže aktivnosti, ki jih pripravi za svoja otroka. Z njima se uči angleščine, med sprehodi spoznavajo naravo, berejo, se pogovarjajo, pojejo in plešejo.

Vidiš, zase pa res mislim, da nimam toliko idej. Moram pa priznati, da vidim veliko novih stvari na YouTubu ali pa mi jih Sia pokaže. Sicer pa od moje mame, mojih staršev. Z mami sva midve vedno veliko ustvarjali in sem to nekako prenesla na svoje otroke.

Ne bom rekla, da se učimo, ampak bolj kot ne delamo različne vaje. Sia se zelo rada uči pesmice. Rada ima tudi obnove pravljic, da kaj prebere in potem to nariše. Inaj pa je kot papiga in ponavlja vse in lahko rečem, da pri svojih štirih letih že bere in piše, v bistvu že skoraj bolje kot Sia. Je zelo brihten, zelo opazuje svet okoli sebe. Ni pa naše nabiranje znanja učenje kot takšno, ampak recimo, ko gremo ven, jima kažem avtomobile ali razlagam prometne znake. Torej življenjske stvari, za katere niti ne zaznata, da je to učenje.

Veliko ustvarjamo, radi rešujemo revije in miselne naloge. Je pa s Sio treba delati že za šolo, ker je v prvem razredu, zato doma vadiva črke in številke. V prostem času pa smo najraje zunaj v naravi na sprehodu ali se vozimo s kolesi.

Midva jo imava zelo rada, sploh Jani, ker jo ima na svojem Instagramu. (smeh) Ko smo prvič prižgali in gledali, jo je Jani prepoznal in povedal, da jo ima na Instagramu.

5ka je pa zakon! To je res zakon. Prvič, ko sem videla, sem bila popoln laik, me je pa navdušilo in tudi Inaj in Sia sta 'notri padla'. Ful jima je všeč, res je interaktivno, tako da se brez težav zamotita tudi za eno uro in niti jaz pri tem nimam slabe vesti, ker se dejansko nekaj naučita.

Si boš ogledala videe starejših razredov, morda ponovila kakšen predmet?

A veš, da sem dejansko razmišljala, da bi to naredila, ker me res zanima. Imela sem idejo, da bi z Janijem to naredila skupaj in da bi videla, kdo več zna. Ker on me vedno zafrkava, da je bolj pameten od mene. Ja, bomo to naredili! Bova imela večer preverjanja znanja, kdo več zna iz osemletke.

Kaj si se ti najraje učila, ko si bila v osnovni šoli?

Joj, jaz res nikoli nisem marala šole. Nisem marala branja. Mogoče angleščina in likovna vzgoja, da sta mi bili všeč, sicer pa ja, nisem imela rada šole.

Katero stvar se danes najraje učiš z otrokoma?

Danes pa kar rada delam te stvari. Taj je star 14 let in odkar sem v njegovem življenju, kar je zdaj že deset let, tudi z njim delam za šolo in mi je super, ko mi privleče matematiko domov in se spomnim, da tudi jaz še nekaj znam. Zadnjič sva delala fiziko in se malo spomnim snovi. Rada delam za šolo z otroki. Veliko bolj, kot sem delala zase.

Zakaj je 5ka dobra, kako si lahko z njo pomagamo?

5ka je zagotovo dobra, ker je kot igra. Otroku ni dolgčas. Ko recimo jaz vzamem knjige za šolo od Sie, mi vedno reče: "Jaz ne maram šole." Ne marajo tega, da sedijo in delajo. Pri 5ki pa so na kavču, sedijo, malo hodijo okoli in v bistvu ne vedo, da se učijo, ampak dejansko se.

Ali ponavljate snov, ki se jo Sia uči v šoli ali se učite novih vsebin?

Midve imava tak sistem, da se med vikendom usedeva, pregledava njene šolske stvari, nato mi pove, kaj so se učili, Inaj je zraven in gremo skupaj čez snov. Čez teden jo pustim pri miru, to ponavljanje pa je po navadi nedeljsko, a seveda ne ponavljamo cel dan. Kakšno uro si vzamemo za to. Nisem tista mama, ki bi ji težila s tem. Če bo hotela, bova delali, če ne pač ne.

Kaj pravita Sia in Inaj, kaj bosta počela, ko bosta velika?

Še nikoli ju nisem vprašala, je pa Sia trenutno v obdobju, ko bi rada postala kozmetičarka, vizažistka ali frizerka. Zna se zgoditi, da se bo usmerila v te vode glede na to, da že zdaj naredi boljši mejkap, kot si ga jaz sama naredim. Inaj ima pa še izjave, da bo dinozaver ali astronavt. Inaja še nisem vprašala. On bo Batman. (smeh) Ah, lepo je biti otrok.

Sia, kaj pa ti praviš, kaj boš, ko boš velika?

Frizerka.

Kaj pa 5ka, kako ti je všeč?

Sia: Všeč mi je. V šoli se ne maram preveč učiti, 5ka mi je pa všeč. V šoli mi ni všeč, ker moramo narediti vse, kar rečejo učiteljice.

Teja: Aha, ampak tega tudi doma ne maraš. To pomeni, da si samosvoja, a ne? No, tako, frizerka hoče biti, prav sem imela. (smeh)