Tekmovalci Kmetije letos dobrodelno razpoloženi: Izkupiček bo šel družinam v stiski

Devet tekmovalcev lanske Kmetije , mentorica Nada Zorec in voditeljica Natalija Bratkovič so se združili in se fotografirali za najnovejši dobrodelni koledar za leto 2021. Ideja, da bi bili lanskoletni 'kmetje' dobrodelni, je bila Sarina, je za 24ur.com povedala Tanja Balabanič.

Na fotografiranju so bili poleg Tanje še Jan in Tilen Klobasa, zmagovalca zadnje Kmetije, Tom Zupan, Božica Vezjak, Sara Rutar, Borut Gregorič, Luka Lampret, Denis Šajher Kovačič, gospodarica Nada in voditeljica Natalija.

"Na žalost na koledarju ni vseh tekmovalcev, Danijel žal ni mogel priti zaradi varstva otrok, nekaj se jih ni moglo udeležiti ... Za ostale pa ne vem, zakaj niso prišli," je o sodelujočih in manjkajočih tekmovalcih za24ur.com pojasnila Tanja in dodala, da so fotografije, ki so jih uporabili za koledar, posneli v Konjeniškem klubu Karlo na Meljskem vrhu.

Tanja je povedala tudi, da so se veselili ponovnega snidenja in da so zaradi dobrega sodelovanja k fotografiranju poklicali tudi Natalijo Bratković, ki se je na vabilo z veseljem odzvala: "Prišla je brez oklevanja, pa saj veste, da je zelo dobrodelna dušica. Bila nas je zelo vesela in mi nje prav tako."

Izkupiček v dobrodelne namene za lepše praznike

Kot je povedala, so se za fotografiranje in koledar odločili, ker so iskali način, kako bi lahko vsi skupaj pomagali družinam v stiski. Sploh pa jih je gnala želja, da bi pomagali v prazničnem času, ki ne glede na trenutne razmere velja za enega najlepših časov v letu: "Ja, koledar je dobrodelen, ves izkupiček bo torej šel družinam v stiski, da jim vsaj malo olajšamo, predvsem pa polepšamo ta čas, ki naj bi bil najlepši v letu, pa za nekatere žal ni," je povedala temnolaska in dodala, da je izjemno vesela, da bodo lahko pomagali: "Bistveno je, da lahko pomagamo ljudem, ki so pomoči resnično potrebni. Zadnje čase je tega vedno več in človek se lahko ob vseh zgodbah samo zjoka, ko posluša, kaj se dogaja. Res ni pravično."

Tekmovalci so ustvarili tudi poseben profil na Instagramu, na katerem so že objavili nekaj fotografij s svojega koledarja.