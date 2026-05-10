Tekmovalka Kmetije Urška Gros je noseča

Urška Gros bo kmalu ponovno zibala. S čustvenim posnetkom je sporočila veselo novico, da s partnerjem pričakujeta naraščaj, njeni hčerki pa se že veselita prihoda mlajšega sorojenca, katerega spol zaenkrat še ni razkrila. "Če sem se v zadnjih letih kaj naučila... je to, da življenje včasih največje blagoslove pripelje ravno po najtežjih bitkah. Veliko je bilo povedanega. Veliko obsojanja, vprašanj in zgodb, ki jih ljudje ustvarijo, ko ne poznajo resnice. Ampak medtem ko so drugi govorili... je meni pod srcem raslo nekaj, kar je vredno več kot vsa mnenja tega sveta. In kljub vsemu... sem še vedno tukaj. Mehka. Hvaležna. In srečna," je pripisala posnetku.

Tekmovalka Kmetije se je v letošnji sezoni priljubljenega šova v intimno razmerje zapletla s sotekmovalcem Žanom Zoretom, s katerim sta med snemanjem izvedela, da pričakujeta otroka. Urška je takrat opravila test nosečnosti, katerega pozitiven rezultat je presenetil tako tekmovalce kot gledalce, zaradi celotne situacije pa se je odločila zapustiti posestvo.