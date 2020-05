Tekmovalka šova Zvezde plešejo napisala prvo knjigo: Želim navdahniti dekleta

Plavolaska tekmovalka plesnega šova Kaja Vidmar je karanteno dodobra izkoristila. Napisala je namreč svojo prvo spletno knjigo, katere glavni cilj je navdahniti dekleta k srečnejšemu življenju. Ob nasvetih, kako življenje s pozitivno živeti iz dneva v dan, so v njej nazorno opisani Kajini treningi za čvrsto postavo.

Kaja Vidmar, igralka, model, podjetnica in influencerka, ki bi jo to pomlad morali spremljati v četrti sezoni šova Zvezde plešejo, je napisala svojo prvo e-knjigo. Naslovila jo je Sama svoja prioriteta. Kot je povedala, je začela knjigo pisati oziroma ustvarjati že decembra 2019, a so ji mnoge obveznosti preprečile, da bi jo končala takrat kot si je sama zamislila."Pa ne samo, da ni bilo časa in da je bil delovnik naporen, tudi v tem je bil problem, ker se ne moreš samo usesti in začeti pisati. Mora biti pravi trenutek, energija, navdih, tako da sem v času karantenskega obdobja zaradi korone knjigo uspešno zaključila," nam je povedala nasmejana plavolaska.

Od majhnega je želela napisati knjigo.

Kot je povedala, si že od majhnega želi napisati knjigo, a ni vedela, o čem bi pisala. "Vedno sem se tudi veselila predmeta slovenščine in pisanja esejev," je dodala in povedala, da so ji idejo za vsebino nove knjige dale njene sledilke na Instagramu: "Tako sem končno dobila idejo s pomočjo svojih sledilcev in ljudi, ki me podpirajo. Na svojih družabnih omrežjih sem največkrat prejela vprašanja, kako skrbim za svojo postavo, kako treniram, kako se prehranjujem. Tako sem ves svoj ritual domačega treniranja povzela v knjigo in vse podrobno predstavila." Kaja si pa ni želela le posneti videe domačih treningov oziroma prikazov vaj za zadnjico in trebušček, ampak je sledilkam želela dati nekaj več: "Sem želela skozi svoje pisanje malo bolj nazorno predstaviti sebe, predstaviti svoj pogled na življenje, kako jaz sprejemam sama sebe, na kakšen način sem prišla do svoje samozavesti in doseganja zastavljenih ciljev."

Želi biti navdih dekletom in jim pomagati na poti do zdravega in srečnega življenja. FOTO: osebni arhiv

Knjiga je poleg smernic, kako do lepega telesa, tudi motivacijsko naravnana. "Dekleta želim navdahniti, da počnejo, kar jih veseli v življenju, da si zastavljajo visoke cilje in jih tudi uresničujejo. Življenje je prekratko za strah in negotovost, želim motivirati dekleta da so pogumne in se ne ozirajo na mnenja ostalih ljudi. Želim da vedo, da smo sposobni več kot mislimo da smo." Spletna knjiga z zanimivim dodatkom Da pa Kajina knjiga ni povsem običajna spletna knjiga, se je odločila, da bo dodala element 'žive knjige'. Torej pri vsaki vaji, ki jo predstavlja je tudi premikajoče se fotografije: "S skupnimi močmi grafičnih oblikovalec ter fotografov smo ustvarili 'živo knjigo', e-knjiga se bere kot prava knjiga. Vsaka stran posebej se lahko lista, fotografije vaj so premikajoče se, žive. Niso ne video posnetki ne fotografije, vendar so 'žove' fotografije, ki nazorno predstavljajo, kako se vsaka vaja pravilno izvaja." Kaja je na svojo knjigo izjemno ponosna, saj so se ji s tem končno uresničile sanje, a pravi, da se tu ne bo ustavila. Kaja ima v načrtu že dve novi knjigi. Kakšni, za enkrat ni želela povedati.