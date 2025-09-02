Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

Tekmovalki Sanjskega moškega z Niko Kovač in Severino za pravico do varnega splava

Bruselj, 02. 09. 2025 09.55 | Posodobljeno pred 3 urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Katja Dobrijević
Komentarji
6

Suki in Hana iz druge sezone Sanjskega moškega sta se v Bruslju pridružili Inštitutu 8. marec pri kampanji My voice, my choice, ki je zbrala več kot milijon podpisov za varen in dostopen splav v Evropi. Dogajanje je vključevalo sestanke, snemanja in tiskovno konferenco v Evropskem parlamentu, kjer so nastopile aktivistke iz različnih držav ter pevka Severina. Tekmovalki sta izpostavili, kako pretresljive so zgodbe žensk, ki so izgubile življenje zaradi prepovedi splava, ter poudarili, da je splav nujna oblika zdravstvene oskrbe. Ob tem sta izrazili tudi hvaležnost, da lahko že skoraj leto dni sodelujeta z Inštitutom 8. marec in sta del skupnosti, ki se bori za pravice žensk.

Ana Sučevič oziromna Suki in Hana Šević, nekdanji tekmovalki resničnostnega šova Sanjski moški, sta se ta konec tedna v Bruslju pridružili aktivistom Inštituta 8. marec v okviru kampanje My voice, my choice, ki je zbrala več kot milijon podpisov za varen in dostopen splav po vsej Evropi. Suki in Hana sta se pridružili Niki Kovač in Severini, ki je na tiskovni konferenci tudi govorila o težavah s pridobitvijo splava na Hrvaškem.

Suki in Hana v Bruslju tudi s Severino
Suki in Hana v Bruslju tudi s Severino FOTO: osebni arhiv Hane Šević

"Celotna izkušnja je bila prečudovita, a tudi kar intenzivna," sta za 24ur.com povedali Suki in Hana. Že prvi dan so po pristanku v Bruslju poprijeli za delo: od prenašanja škatel in priprave kampanjskega materiala do sestankov in snemanj. Zvečer pa je sledila skupna večerja in druženje s prostovoljci ter aktivisti iz različnih držav. Med gosti so bili tudi podpredsednik Evropskega parlamenta Nicu Stefanuta in pevka Severina.

Preberi še Pobudo za varen in dostopen splav predali komisiji, v Bruslju tudi Severina

Drugi dan so potekali novi sestanki, snemanja in osrednja tiskovna konferenca. Tam so nastopile govorke iz različnih evropskih držav, med njimi tudi Severina in ključne aktivistke, ki so sodelovale pri organizaciji kampanje.

My Voice My Choice v Bruslju
My Voice My Choice v Bruslju FOTO: osebni arhiv Hane Šević

"Na konferenci so brali zgodbe žensk, ki so zaradi prepovedi splava izgubile življenje. Vse so imele zdravstvene težave, kjer bi bil splav rešitev, a ker so jim ga prepovedali, niso preživele niti one niti zarodek," sta opisali Hana in Suki ter poudarili, da je splav v mnogih primerih nujen za preživetje žensk: "Splav je zdravstvena oskrba."

Srečanje s Severino je nanju pustilo poseben vtis: "Severina je ženska z neverjetno dobro energijo. Že takoj, ko je vstopila v prostor, je bilo čutiti toplino in iskrenost. Z največjim veseljem pristopi do vsakega in si vzame čas," pravita.

Suki in Hana z Inštitutom 8. marec sodelujeta že skoraj leto dni, začelo pa se je prav s kampanjo My voice, my choice. "Res nama je v čast, da sva lahko del inštituta. Vsakič, ko prideva tja, naju sprejmejo z največjim veseljem. Vedno se veseliva, ko naju pokličejo," sta dodali.

hana ševič ana sučevič inštitut 8. marec nika kovač severina
Naslednji članek

Anton Podbevšek Teater že devetič gostoval na Korčuli

Naslednji članek

Umrl je zvezdnik filma Pleše z volkovi, Graham Greene

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Calabras
02. 09. 2025 12.56
Za zamenjat mam sklopko. A bi Hana in Suki to meni naredile?
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
02. 09. 2025 12.56
bravo ! To dečve, samo naprej ! Pol pa domov pridte in gremo porazit Primca, tako kot ste Janšo pri referendumu za vode ! Če še niste dojeli, niso v vseh državah dostopni splavi in na naši regiji je sploh Hrvaška najbolj problematična, ker ji vlada desno nacionalistična katoliška vlada že kar nekaj časa... Prepovedat ugovor vesti tud pri nas ! Slišim, da določeni NSI+SDS dohtarji to koristijo v porodnišnicah ! če hočeš bit ginekolog in s tem, to pride s poklicem, če ne pejt pa za ne vem kuharja !
ODGOVORI
0 0
galeon
02. 09. 2025 12.55
+1
Bolnice na kupu.
ODGOVORI
1 0
JANEZ-JAN KOGO
02. 09. 2025 12.23
+1
Zakaj sploh rabijo splav….ce je toliko zascite na razpolago….
ODGOVORI
1 0
mike013
02. 09. 2025 11.57
+1
Ja res je splav je pri nas dostopen, če se ženske sedaj dvigujejo na to temo, bi bil čas da se moški dvignemo in se organiziramo, glede preživnin za otroke,...ker je tudi tukaj nekaj stvari za porihtati, inštitut 8. Marec se boste organizirale pa še to uredile
ODGOVORI
1 0
bb5a
02. 09. 2025 10.43
+4
A neb šle rajš kej koristnega delati? Kolikor vem je v Sloveniji splav dostopen...
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198