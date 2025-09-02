Tekmovalki Sanjskega moškega z Niko Kovač in Severino za pravico do varnega splava

Ana Sučevič oziromna Suki in Hana Šević , nekdanji tekmovalki resničnostnega šova Sanjski moški , sta se ta konec tedna v Bruslju pridružili aktivistom Inštituta 8. marec v okviru kampanje My voice, my choice, ki je zbrala več kot milijon podpisov za varen in dostopen splav po vsej Evropi. Suki in Hana sta se pridružili Niki Kovač in Severini , ki je na tiskovni konferenci tudi govorila o težavah s pridobitvijo splava na Hrvaškem.

"Celotna izkušnja je bila prečudovita, a tudi kar intenzivna," sta za 24ur.com povedali Suki in Hana. Že prvi dan so po pristanku v Bruslju poprijeli za delo: od prenašanja škatel in priprave kampanjskega materiala do sestankov in snemanj. Zvečer pa je sledila skupna večerja in druženje s prostovoljci ter aktivisti iz različnih držav. Med gosti so bili tudi podpredsednik Evropskega parlamenta Nicu Stefanuta in pevka Severina.

Drugi dan so potekali novi sestanki, snemanja in osrednja tiskovna konferenca. Tam so nastopile govorke iz različnih evropskih držav, med njimi tudi Severina in ključne aktivistke, ki so sodelovale pri organizaciji kampanje.

"Na konferenci so brali zgodbe žensk, ki so zaradi prepovedi splava izgubile življenje. Vse so imele zdravstvene težave, kjer bi bil splav rešitev, a ker so jim ga prepovedali, niso preživele niti one niti zarodek," sta opisali Hana in Suki ter poudarili, da je splav v mnogih primerih nujen za preživetje žensk: "Splav je zdravstvena oskrba."

Srečanje s Severino je nanju pustilo poseben vtis: "Severina je ženska z neverjetno dobro energijo. Že takoj, ko je vstopila v prostor, je bilo čutiti toplino in iskrenost. Z največjim veseljem pristopi do vsakega in si vzame čas," pravita.

Suki in Hana z Inštitutom 8. marec sodelujeta že skoraj leto dni, začelo pa se je prav s kampanjo My voice, my choice. "Res nama je v čast, da sva lahko del inštituta. Vsakič, ko prideva tja, naju sprejmejo z največjim veseljem. Vedno se veseliva, ko naju pokličejo," sta dodali.