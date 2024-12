Tekmovalki Super para delili fotografije prvorojenke in prvorojenca

Slovenska vplivnica in tekmovalka šova Super par Katarina Benček je skupaj s partnerjem Markom Pavlovićem na Instagramu delila prisrčne družinske fotografije, na katerih je ponosno pokazala svojo prvorojenko. Pod fotografijami je zapisala, da mlada družinica v resnici še zdaleč ni tako usklajena in urejena, kot je videti, ob tem pa poudarila: "Ampak sva pa najbolj srečna in ponosna novopečena starša, hvaležna, da nama je življenje dalo en drugega in tole malo kepo sreče, pa tudi to, da nas je vsako leto več."