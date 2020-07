Tereza Poljanič končno doma: Z Nove Zelandije 30 ur potovala z vizirjem in masko

Voditeljica priljubljene kuharske oddaje Zdravo, Tereza!, ki sicer živi na Novi Zelandiji, se je po dolgem pričakovanju končno vrnila v rodno Slovenijo. Nasmejana kuharica je namreč vrnitev načrtovala že aprila, a ji je pandemija prekrižala načrte. "Raje sem počakala, da se razmere umirijo, in izkoristila čas za delo in raziskovanje Nove Zelandije," je za 24ur.com povedala Tereza.

"Domov bi prišla že aprila, če bi lahko, vendar zaradi situacije nisem nikakor dobila 'prevoza',"je za 24ur.com povedala televizijska voditeljica in kuharska navdušenka Tereza Poljanič, ki živi v Novi Zelandiji, a se vsako poletje vrača domov v rodno Slovenijo. Plavolaska je domov potovala 30 ur, česar je sicer verjetno že vajena, a tokrat je bilo potovanje malce drugačno kot po navadi – potovala je namreč z vizirjem in masko. Dodaja, da si v tem času niti ne želi potovati in obiskovati tujih držav, saj se pozna vpliv epidemije:"Ni ravno dober občutek priznam. Vsa letališča so zaprta (trgovine, kavarne). Ne bi rekla, da si v tem času želim potovati."

Pravi, da ji je koronavirus, kot marsikomu drugemu, prekrižal nekaj načrtov: "Planirane sem imela delavnice in nadaljni razvoj novih izdelkov Tereza's Choice. Načrtovano je bilo tudi potovanje v Grčijo, kjer organiziram kulinarične joga retreate." 'Omejitve na Novi Zelandiji upoštevajo zelo dosledno' Ena redkih držav, ki je v zadnjih mesecih zmagala v boju proti koronavirusu je zagotovo prav Nova Zelandija, kjer pa se ljudje, kot pravi Tereza, vestno držijo vladnih ukrepov in dosledno upoštevajo navodila ter nasvete. "Na Novi Zelandiji so vsi zelo hitro stopili skupaj in smo bili osem tednov v popolnem 'lockdownu' (karantena, op. a.), kar pomeni, da so nam bili dovoljeni samo sprehodi v svojem okrožju, drugače pa smo morali biti doma," pove in doda, da so bili pristojni organi zelo strogi ter da so redno preverjali, kje se ljudje gibljejo in ali ostajajo doma: "Z avtomobilom si lahko šel samo v trgovino. Zelo so bili striktni, vendar zato tudi zelo uspešni. Nova Zelandija nima aktivnih primerov, zadnji je bil v maju. Vsi res pridno še kar ostajajo doma če je potrebno, ker vedo, da bomo le tako čim prej prišli iz težav. Ne smukajo se na skrivaj po počitniških hiškah ali plažah. Spoštujemo vse ukrepe, ki jih je vlada sprejela, in čeprav se tudi vlada kdaj pošali na račun trenutnih omejitev, jih večina prebivalcev tukaj dosledno upošteva. Predvsem spoštujejo svoje starejše prebivalce in nikakor nočejo tvegati okužbe ali še huje smrti svojih starejših prebivalcev."

