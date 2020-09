Tešky 48 ur tekel okrog ljubljanskega Rožnika

Ne kolesarjenja, ampak teka se je konec tedna lotil stand up komik Tešky. 48 ur je krožil okoli ljubljanskega Rožnika in zato je projekt poimenoval K-rožnik. Kot ostali prejšnja leta je bil tudi ta seveda dobrodelen, zaenkrat so zbrali tri tisoč evrov, s katerimi bodo pomagali več kot desetim otrokom iz družin kulturnikov, ki zaradi trenutne situacije ne morejo delati za preživetje. Dobrodelna akcija preko SMS-ov poteka še naprej, s stand up nastopi na Rožniku pa so jo podprli tudi drugi slovenski komiki, med drugimi Pižama in Lucija Ćirović.