Tešky in Maja Monrue o črnem humorju: Ni zares smešno, ljudje se pa še kar smejijo

V Cukrarni nas ta teden čaka festival Panč, rafinerija smeha, na katerem bo nastopil tudi par, ki si bo tam med drugimi zvenečimi imeni slovenske komedije delil oder. Komik Andrej Težak - Tešky in pisateljica Maja Monrue sta se v pogovoru z Anastasijo Jović dotaknila tako črnega humorja in stand upa kot tudi nekaj družinskih skrivnosti. Med drugim sta razkrila tudi, da sta se drug od drugega veliko naučila. Ona ga je navdihnila za pisanje, da se je pred dvema letoma lotil ljubezenskega romana, sama pa je stopila na odrske deske pred občinstvo, lačno smeha.

Andreja Težaka - Teškyja smo spoznali na malo drugačen način pred dobrimi tremi leti, ko je kuhal in se potil v Masterchefu Slovenije. Vemo, da takrat sladice niso bile njegova najboljša plat, Maja Monrue pa je sedaj smeje povedala, da so postale: "Jih je izpopolnil, eno še posebej – veganske čokoladne brownije."

icon-expand Andrej Težak - Tešky se je preizkusil tudi kot kuhar v oddaji MasterChef Slovenija. FOTO: Damjan Žibert

"Malo se mi zdi tudi nor, kar me privlači," je v pogovoru Anastasiji Jović zaupala Maja o tem, kako vidi njegovo kariero, ki jo vrsto let gradi kot ultramaratonec. Ultra nor, ultra privlačen, bi lahko rekli, Teškyju pa se zdi to v resnici kompliment, saj je prepričan, da včasih rabiš prav ščepec norosti. Tako je denimo nastal festival Panč, ki ga je pred 16. leti ustvaril skupaj s Tinom Vodopivcem.

icon-expand Andrej Težak - Tešky in Maja Monrue sta razkrila, da se Slovenci navdušujemo nad črnim humorjem. FOTO: Damjan Žibert

"Radi imamo humor o odnosih med moškimi in ženskami," je o slovenski publiki povedal Tešky. Tudi političnim šalam se radi nasmejimo. Še posebej pa se je razpasel pri nas črni humor. Če je pred leti baziral na rasističnih šalah, gremo danes vedno dlje in dlje, opaža Maja. "Ni več meje in ni zares smešno, ljudje se pa še kar smejijo," je razkrila. Na festivalu Panč prirejajo tudi črne večere in po predstavi prihajajo do njiju ljudje, ki pravijo, da ni bilo dovolj črno. "Do kam bomo šli kot družba?" se je vprašala Maja, medtem ko Tešky dodaja, da črni humor pač ni za vse oziroma postavlja vsak svojo mejo. "Se mi je tudi že zgodilo, da je prišla socialna delavka po mojem nastopu," je iskren. Šal, kot pravita, ne preizkušata eden na drugem, da bi tako vadila pred nastopi. "Se pa zgodi, da si poveva kakšno šalo in večinoma si nisva všeč," se pošali Andrej.

icon-expand Andrej Težak - Tešky in Maja Monrue sta priznala, da se v odnosu učita drug od drugega. FOTO: Damjan Žibert

A očitno vseeno dovolj, da ohranjata iskro ljubezni, prave, nežne in tople, o kateri piše Maja v svoji prvi knjigi Pot do nje zelo resno, najprej pa se je Andrej malo pošalil, saj enostavno ne more iz svoje kože. "Jaz učim stand up, a veš, kdor sam ne zna, pa druge uči ...Ona pa uči o ljubezni," se je pošalil, Maja nadaljuje, da je rdeča nit knjige moški, ki pomaga verjeti ženski vase, saj nam družba nenehno prigovarja, da smo lahko še boljše in uspešnejše. Seveda imajo s tem težavo tudi moški. Zato doda: "Prej boš prišel do tega, da se imaš rad, če ti bo to najprej pokazal nekdo drug."

icon-expand Maja Monrue je prepričana, da se ljubezen pojavi v trenutkih, ko si dovolimo, da obstaja. FOTO: Damjan Žibert