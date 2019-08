Težave na Trnovfestu: Zala in Gašper odpovedala nastop

Glasbenika Zala Kralj in Gašper Šantl bi morala nastopiti na festivalu Trnovfest, vendar sta svoj nastop odpovedala, saj naj bi zahtevala večji honorar, ki pa jima ga organizatorji ne morejo nuditi. Nesporazum je komentiral eden od organizatorjev, svojo plat zgodbe pa sta predstavila tudi Zala in Gašper.

Organizatorji iz Centra slovanskih kultur France Prešeren, ki organizirajo Trnovfest, so na Facebooku obiskovalcem festivala sporočili, da sta Zala Kralj in Gašper Šantlodpovedala svoj nastop. Poleg pa so navedli, da je prišlo do izsiljevanja glede vnaprej dogovorjenega honorarja. Pod objavo je eden od organizatorjev dodal še posnetek zaslona elektronske pošte, ki sta mu jo poslala Zala in Gašper, ko sta želela spremeniti honorar.

Poklicali smo Iztoka Kurnika, enega od organizatorjev festivala, ki je povedal, da so se vsi izvajalci morali prijaviti na spletni strani dogodka, kjer so navedli tudi plačilo, ki ga želijo za svoj nastop prejeti. Iztok je bil z Zalo in Gašperjem dogovorjen, da bodo pogodbo, ki sta jo izpolnila na spletu podpisali do datuma, ki sta ga določila, vendar je organizator navedel, da se mu je ravno takrat pokvaril računalnik in pogodbe ni mogel pregledati. Dan po dogovorjenem roku je Iztok izvajalcema pogodbo poslal v manjši popravek in se za zamudo opravičil. Ko smo ga vprašali, kaj ju je tako zmotilo, da sta nastop odpovedala, je odgovoril: "Iskreno, ne vem, kaj ju je na koncu zmotilo." Povedal je, da je dobil le elektronsko pošto, v kateri sta zahtevala večji honorar, ki pa jima ga organizatorji ne morejo nuditi. "Želimo le, da se z dogodkom ne bi zadolžili, tako kot se je to dogajalo prejšnja leta. Do danes smo poplačali že štiri lanske izvajalce in sta ostala le še dva brez plačila, ki pa jima bomo zagotovo po dogodku lahko plačali." Sedaj se ukvarjajo z zamenjavo, vendar Iztok pravi, da sta Zala in Gašper za prvotno ceno še vedno vabljena k nastopu na festivalu. Oglasila sta se tudi Zala in Gašper

"V zadnjem dnevu so se pojavile nekatere informacije in objave s strani organizatorja festivala, ki niso le neresnične, ampak tudi žaljive do naju kot posameznikov," sta začela zapis na Facebooku. FOTO: Miro Majcen

"V vsem času skupnega projekta zalagasper sva z vsemi organizatorji sodelovala brez kakršnih koli večjih zapletov, s podpisanimi pogodbami, ki so varovale interese obeh strani," sta zapisala v pojasnilu na Facebooku. Kot je navedel že organizator dogodka, je prišlo do težave s pogodbo, ki ni bila podpisana do določenega roka. "Pri nobenem drugem organizatorju se ni pojavila težava glede podpisa pogodbe. Poleg tega se nama zdi pravilno, da ponudiva enotno ceno vsem, tudi če bi lahko teoretično na nekaterih večjih prizoriščih zaslužila več. Pri podpisu pogodbe za Trnovfest pa se je zgodilo, da je organizator v več kot 40 dneh ni želel podpisati, pri čemer je kot razlog navajal ‘pokvarjen računalnik’ in hkrati izražal svoje nezadovoljstvo nad najino prošnjo po podpisu pogodbe v stilu, 'ali nam res ne zaupata, da si želita to pogodbo'," sta navedla glasbenika. Čeprav je Iztok pojasnil, da so bili z Zalo in Gašperjem ves čas v stikih in da je dogovore prek telefonskih klicev in elektronske pošte vzel kot obvezujoče, je tukaj očitno prišlo do nesporazuma in tako glasbenika navajata: "Kljub temu da pogodba ni bila podpisana, da nisva dobila niti pisne potrditve preko elektronske pošte, je organizator objavil dogodek in začel prodajati karte." Hkrati pa sta se čudila temu, da so začeli prodajati karte, še preden so se dokončno dogovorili za nastop.

"Kljub vsej tej situaciji in kljub temu da je organizator grozil z izterjavo za ‘stroške za vračanje vstopnic in spremembo programa’, sva želela ostati pozitivna in izpeljati koncert," sta povedala glasbenika. FOTO: Izvajalec