The Stroj med ognjem in kladivom

11-članski kolektiv The Stroj, ki raziskuje odnos med človekom, strojem in glasbo, je v Kinu Šiška z vrhunskim avdio-vizualnim nastopom predstavil novi album KamenOgenjKostKladivo. Več o njem nam je razložil vodja kolektiva Primož Oberžan.

The Stroj so že avgusta letos predpremierno odrsko uprizorili povratek, ko so v Ajdovščini predstavili novi album KamenOgenjKostKladivo, kar smo lahko videli tudi ob tokratni ljubljanski predstavitvi albuma, ki je sočasno izšel na zgoščenki. Predstavitev v Kinu Šiška so pospremile veličastne projekcije, za katerimi stoji prekaljeni Stane Špegel, ki sicer skrbi tudi za elektronski del zvočne podobe. Sicer pa je 11-članska zasedba ob bogatem plesu svetlobnih učinkov in impresivni scenografiji z izdatno nadgrajenim inštrumentarijem v goste povabila Metoda Banka, Akbarja Khana ter Nušo Ofentavšek, ki je tudi vokalistka na prvem singlu Singnal, a je v Šiški fizično žal manjkala, ker jo je položila bolezen.

"Sedem let smo bili brez primernih prostorov, lani smo ga dobili v Zagorju, tako da smo se spet aktivirali in novi album je rezultat tega, pridružil se nam je tudi naš nekdanji član, sicer član Laibacha, Bojan Krhlanko. Mislim, da gre pri novem albumu za korak naprej, saj se razlikuje od prejšnjih, hkrati pa smo se začeli zavedati kvalitet starih albumov, pristopa, ki se zdi morda iz današnje perspektive malce naiven in preprost, po drugi strani pa smo ohranili vidike zgodnjega glasbenega pristopa, zamenjalo se je nekaj članov, vsi pa smo postali boljši glasbeniki," nam je pred nastopom zaupal idejni vodja kolektiva, Primož Oberžan.

11-članski kolektiv navduši z vizuanim nastopom z elementi uprizoritvenih umetnosti. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Na prvem singlu in v videospotu za skladbo Signal na vokalu sodeluje Nuša Ofentavšek. Večji del odrske produkcije in posnetkov iz istoimenskega albuma je nastal pod streho opuščene telovadnice TVD Partizan v Zagorju, v ustvarjalnem procesu so sodelovali še Aleksij Kobal na flavti, Boštjan Gombač na neandertalčevi piščali ter Neža Ulaga na orglah.

"Zgodilo se nam je več vokalov, pri več kot polovici pesmi, nepričakovano, a smo začeli temu slediti. Ukvarjali smo se tudi s tem, kako 11-članski tolkalski kolektiv opravlja svoje delo tako, da ne povozi gostujočih vokalistov, kar je bil velik tehnično-dinamično-aranžmajski zalogaj. Skratka, ohraniti energijo, po kateri smo bili vedno znani, poleg tega pa smo dodali še nove subtilnosti, ki jih lahko slišite na plošči in na tokratnem koncertu," je razložil Oberžan.

Kolektiv The Stroj je v Kinu Šiška predstavil novi album KamenOgenjKostKladivo. FOTO: Miro Majcen icon-expand

"Plošča je dobila precej poganski 'štih', četudi nehote, saj je ena od idej bila, da bi posneli album imaginarne zgodovine glasbe od neandertalčeve piščali do bližnje prihodnosti. Ne glede na to, da potem ni šlo v to smer, je naslov albuma ostal iz te zgodbe. Plošča ima sicer univerzalni, arhetipski naboj. Tudi nam je vznemirljivo gledati odzive, kako se ljudje odzivajo na naše nastope," je prepričan vodja kolektiva.

Začetki zasedbe segajo v april leta 1997, ko so nastali v Laškem. FOTO: Miro Majcen icon-expand

"Po 27 letih se mi zdi, da smo naredili album, ki poslušalca nagovori tudi po emotivni plati, ne zgolj po energetsko-ritmični, kar smo preferirali doslej. Na vse albume imam lepe in nostalgične spomine, vsaka plošča je bila zgodba zase, ki ima svoje mesto v mojem spominu in zavesti," je še dodal duhovni vodja zasedbe, ki je s svojo industrijsko in prvinsko zvočno kuliso izrezala nišo na svetovni avantgardni sceni.

Njihov nastop je temačen, a z atmosferično estetiko in ritmično natančnostjo. FOTO: Miro Majcen icon-expand