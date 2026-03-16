Tibor Golob: S Christino Aguilero bova najboljša prijatelja

Ljubljana, 16. 03. 2026 07.00 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Tibor Golob

Ni le tisti, pred fotografskim objektivom katerega so pozirale svetovno znane manekenke, kot je denimo Naomi Campbell, ampak je več kot to. Kljub temu, da je tudi sam model in da ga spremljamo v videospotih kot igralca, bi Tibor Golob sam sebe opisal predvsem kot fotografa. Zakaj se je odločil za takšen poklic in kakšne veze imajo s tem otroci iz šole?

Za sabo ima 16 let dela kot fotograf in pred njegovim objektivom so stali številni zvezdniki tako doma kot tudi v tujini. A čeprav se mu je že po enem letu kariere izpolnila velika želja, je eden od njegovih ciljev še neizpolnjen. Nekoč si želi fotografirati Christino Aguilero. Pa ne le to, njegove sanje so, da postaneta prijatelja in da bo nekoč njegove prijatelje klicala in jih spraševala, zakaj se ji ne javi na telefon. Tibor Golob je pozitiven človek in verjame, da se vsakršne sanje lahko izpolnijo.

'Tyra Banks mi je odprla svet mode'

Nikoli si denimo ni predstavljal, da bo sam vstopil v svet mode in fotografije. "Svojo kariero sem začel z željo po tem, da bi mi nekaj uspelo. Kot otrok sem rastel v družbi, ki me je zafrkavala. Kot otrok, ki ni imel pozornosti razen od staršev, sem si želel nekaj narediti iz svojega življenja. Nisem sicer imel v načrtu, da bom postal fotograf," je povedal o svojih začetkih in priznal, da je vsega kriva Tyra Banks. "Do takrat nisem vedel, da me zanima svet mode. Za foro sem 'slekel' prijateljico in ji rekel, naj pozira," je razkril in dodal, da je takrat doživel razsvetljenje in se preprosto zaljubil.

Gost POPkasta je bil Tibor Golob.
Gost POPkasta je bil Tibor Golob.
FOTO: Damjan Žibert

'Mama mi še danes pravi, naj se ne hvalim'

S trdim delom je dokazal, da so ga sošolci v osnovni in srednji šoli zafrkavali brez razloga. "Imam zanimivo izkušnjo, ko mi je pred časom sošolka iz osnovne šole v obraz rekla, da kdo bi si mislil, da je ravno meni uspelo. To me je zelo presenetilo," je priznal, a skromno dodal, da ni navajen, da bi se sam znal pohvaliti. "Mama in oče sta me učila, da se dobro z dobrim vrača. Še danes pa mi mama pravi, naj se ne hvalim," se zasmeje. A s tem, kar mu je uspelo v karieri, bi se brez težav in povsem upravičeno lahko pohvalil. In to večkrat.

Trema pred Nino Pušlar, pred svetovnimi zvezdami pa je nima

Pred njim so se namreč 'slekle' številne znane Slovenke in danes velja za enega najbolj priljubljenih slovenskih fotografov. Na njegovem seznamu so denimo Ines Erbus, Natalija Verboten, Rebeka Dremelj, Bepop ... "Dejansko sem slikal skoraj vse, zelo malo jih nisem. Na začetku kariere sem imel željo slikati Nino Pušlar. Vanjo sem zaljubljen še iz Bitke talentov," je priznal in dodal, da ko je po enem letu kariere prišla k njemu na fotografiranje, je bil najbolj srečen človek na svetu. A ne le to, pred njim so pozirale celo svetovno znane manekenke, kot je denimo Naomi Campbell. "Veliko znanih obrazov sem srečal in spoznal v Los Angelesu. Klicali so me, da bi delal kampanjo za Kylie Jenner, a se je dan pred snemanjem premislila," je povedal in razkril seznam zvezdniških imen: "Kylie sem spoznal, pa tudi Nicole Scherzinger in Amando Bynes. Oblikovalec Michael Costello mi je omogočil, da sem prišel do marsikaterih imen."

Preberi še Slovenski fotograf po srečanju z Naomi Campbell: Nikoli ji ne bi pripisal 47 let

Zakaj so ga otroci vedno zafrkavali, zakaj je študiral na teološki fakulteti, kako danes dojema lepoto, ali bere komentarje na svoj račun in kaj si o njem misli Jan Plestenjak? Kaj v njegovem primeru pomeni prilagodljiv urnik, zakaj je kar dvakrat prekinil klic s Špelo Grošelj in zakaj je pristaš tega, da mora določene osebe fotografirati več fotografov, je razkril v zgornjem POPkastu.

tibor golob popkast pogovor zabava fotograf kariera glasba znani obrazi
VITAPUR - AD VITA 1
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Nič babica, samo Martha: presenetljivo priznanje slavne kuharice
Nič babica, samo Martha: presenetljivo priznanje slavne kuharice
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
7 stvari, ki se zgodijo, ko postaneš očka
7 stvari, ki se zgodijo, ko postaneš očka
Njo ljubi znani Slovenec
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, raki pa občutljivi
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, raki pa občutljivi
Lahkotne superge, ki jih bomo nosile to pomlad
Lahkotne superge, ki jih bomo nosile to pomlad
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Moški ignoriral simptome, nato izvedel, da ima tumor na možganih
Višje temperature zmanjšujejo rojstva dečkov, kaže raziskava
Višje temperature zmanjšujejo rojstva dečkov, kaže raziskava
Zgodnje vstajanje: mit o produktivnosti in biološka realnost
Zgodnje vstajanje: mit o produktivnosti in biološka realnost
Zdravi odnosi: zakaj se prepiramo in kako se spet povezati
Zdravi odnosi: zakaj se prepiramo in kako se spet povezati
Nemčija beleži najvišje število stečajev v zadnjih 11 letih
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
To so najbolj inteligentne pasme mačk
To so najbolj inteligentne pasme mačk
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
Slastne perutničke, ki vam bodo šle v slast!
Slastne perutničke, ki vam bodo šle v slast!
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Anatomija padca
Parazit
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
