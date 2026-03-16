Tibor Golob: S Christino Aguilero bova najboljša prijatelja

Za sabo ima 16 let dela kot fotograf in pred njegovim objektivom so stali številni zvezdniki tako doma kot tudi v tujini. A čeprav se mu je že po enem letu kariere izpolnila velika želja, je eden od njegovih ciljev še neizpolnjen. Nekoč si želi fotografirati Christino Aguilero. Pa ne le to, njegove sanje so, da postaneta prijatelja in da bo nekoč njegove prijatelje klicala in jih spraševala, zakaj se ji ne javi na telefon. Tibor Golob je pozitiven človek in verjame, da se vsakršne sanje lahko izpolnijo.

'Tyra Banks mi je odprla svet mode'

Nikoli si denimo ni predstavljal, da bo sam vstopil v svet mode in fotografije. "Svojo kariero sem začel z željo po tem, da bi mi nekaj uspelo. Kot otrok sem rastel v družbi, ki me je zafrkavala. Kot otrok, ki ni imel pozornosti razen od staršev, sem si želel nekaj narediti iz svojega življenja. Nisem sicer imel v načrtu, da bom postal fotograf," je povedal o svojih začetkih in priznal, da je vsega kriva Tyra Banks. "Do takrat nisem vedel, da me zanima svet mode. Za foro sem 'slekel' prijateljico in ji rekel, naj pozira," je razkril in dodal, da je takrat doživel razsvetljenje in se preprosto zaljubil.

Gost POPkasta je bil Tibor Golob. FOTO: Damjan Žibert

'Mama mi še danes pravi, naj se ne hvalim'

S trdim delom je dokazal, da so ga sošolci v osnovni in srednji šoli zafrkavali brez razloga. "Imam zanimivo izkušnjo, ko mi je pred časom sošolka iz osnovne šole v obraz rekla, da kdo bi si mislil, da je ravno meni uspelo. To me je zelo presenetilo," je priznal, a skromno dodal, da ni navajen, da bi se sam znal pohvaliti. "Mama in oče sta me učila, da se dobro z dobrim vrača. Še danes pa mi mama pravi, naj se ne hvalim," se zasmeje. A s tem, kar mu je uspelo v karieri, bi se brez težav in povsem upravičeno lahko pohvalil. In to večkrat.

Trema pred Nino Pušlar, pred svetovnimi zvezdami pa je nima

Pred njim so se namreč 'slekle' številne znane Slovenke in danes velja za enega najbolj priljubljenih slovenskih fotografov. Na njegovem seznamu so denimo Ines Erbus, Natalija Verboten, Rebeka Dremelj, Bepop ... "Dejansko sem slikal skoraj vse, zelo malo jih nisem. Na začetku kariere sem imel željo slikati Nino Pušlar. Vanjo sem zaljubljen še iz Bitke talentov," je priznal in dodal, da ko je po enem letu kariere prišla k njemu na fotografiranje, je bil najbolj srečen človek na svetu. A ne le to, pred njim so pozirale celo svetovno znane manekenke, kot je denimo Naomi Campbell. "Veliko znanih obrazov sem srečal in spoznal v Los Angelesu. Klicali so me, da bi delal kampanjo za Kylie Jenner, a se je dan pred snemanjem premislila," je povedal in razkril seznam zvezdniških imen: "Kylie sem spoznal, pa tudi Nicole Scherzinger in Amando Bynes. Oblikovalec Michael Costello mi je omogočil, da sem prišel do marsikaterih imen."