Tijana Zinajić ena od prejemnic Župančičevih nagrad 2022

Mestna občina Ljubljana je nedavno razglasila prejemnike Župančičevih nagrad 2022, s katerimi je počastila posameznike, ki so v preteklih dveh letih dosegli vrhunske stvaritve na področju umetnosti. Nagrade se je razveselila tudi filmska, televizijska in gledališka režiserka Tijana Zinajić, ki je navdušila s svojim samostojnim filmskim prvencem Prasica, slabšalni izraz za žensko.

V slovenski prestolnici so podelili Župančičeve nagrade 2022, s katerimi so se poklonili prejemnikom, ki so v preteklih dveh letih poskrbeli za "vrhunske stvaritve na področju umetnosti, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico Ljubljane in s svojo izjemnostjo odmevajo tudi v širšem mednarodnem prostoru," kot so zapisali na uradni spletni strani Mestne občine Ljubljana.

icon-expand Tijani Zinajić so čestitali tudi na uradnem Facebook profilu filma Prasica, slabšalni izraz za žensko. FOTO: Irena Herak - Facebook

Župančičevo nagrado za dveletno ustvarjanje je med drugim prejela tudi filmska, televizijska in gledališka režiserka Tijana Zinajić, ki je navdušila s svojim samostojnim filmskim prvencem Prasica, slabšalni izraz za žensko. Režiserka je po mnenju odločevalcev "ustvarila film, ki je popularen, ne da bi bil populističen, zabaven, ne da bi podcenjeval gledalca, in provokativen, ne da bi pri tem pozabil biti človeški." "Eksistencialna stiska mlade ženske je v filmu predstavljena z eksplozivno energijo in smislom za humor, s pravo mero provokativnosti in optimizma. Film odlikuje tudi raznovrsten izbor filmske glasbe, ki izrisuje zemljevid sodobne urbane zvočnosti našega prostora," so še zapisali na uradni spletni strani Mestne občine Ljubljana.

icon-expand Saša Pavček v originalni VOYO seriji Gospod profesor. FOTO: Urša Premik

Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje se je razveselila tudi igralka Saša Pavček, ki jo lahko gledalci spremljajo v originalni VOYO seriji Gospod profesor. Članica ljubljanske Drame je prepričala "s svojim celovitim umetniškim delovanjem," ki po besedah odločevalcev pomembno sooblikuje kulturno krajino prestolnice in slovensko umetnost nasploh. Poleg ustvarjanja vlog v predstavah Škorpijon, Moj mož in #punceinpolpunce se je umetnica izkazala tudi s pesniško zbirko Zastali čas.