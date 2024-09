Tilen Lotrič v novi vlogi: Ne vem, kako se bom zbujal, nisem jutranji tip

Tilen Lotrič je človek tisočerih talentov, obenem pa ga zanima veliko stvari, zato se je podal v nov izziv. Mladi pevec bo postal radijski voditelj na enem od gorenjskih radiov, kjer se bo v družbi sovoditeljice Saše Zadnik zbujal z gorenjskimi poslušalci. Do sedaj je radijske postaje obiskoval kot gost, ko je predstavljal katero od svojih pesmi, zdaj pa bo on tisti, ki mu ne bo smelo zmanjkati besed in idej v zgodnjih jutranjih urah. Kako pa se bo navadil na zgodnjo budilko?