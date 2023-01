Tilen Lotrič žaluje za mamo: Z glasom bom izpel vso bolečino

"Ti, ki si me vzela v naročje, ko so me drugi zapustili, ti, ki si me vzgojila v človeka, kakršen sem, ki si mi podarila sebe, vso ljubezen in skrb. Z glasom bom izpel vso bolečino, ki jo ob tem čutim. Naj te čuvajo angeli na nebu, tukaj te čuva tvoj Angelo – Tilen. Draga moja mami, ne najdem besed, toliko lepih spominov, nasmehov in ljubečih objemov. Vem, da si z mano in hvala za vso ljubezen, ki mi jo daješ. Še nekaj mesecev nazaj si mi pomagala ustvariti najlepšo pesem in videospot in komaj čakam, da svetu pokažem, kako siješ. Rad te imam do lune in nazaj," je ob družinski fotografiji zapisal pevec Tilen Lotrič.

Tilna je Slovenija spoznala v sedmi sezoni šova Slovenija ima talent, ko si je s pesmijo Ota Pestnerja prislužil zlati gumb. V šovu je tudi delil svojo zgodbo. Tilen je bil kot dojenček posvojen. "Pri 15 mesecih sta me posvojila slovenska starša in mi dala novo možnost za življenje. Da nekomu s posvojitvijo daš novo priložnost, se mi zdi nekaj najlepšega," je leta 2018 za 24ur.com povedal Tilen. Povedal je, da so starši tisti, ki te vzgojijo, in da je zato svojim staršem neizmerno hvaležen, da so mu dali priložnost za takšno življenje, kot ga ima danes: "Hvaležen sem, da me tako močno podpirata pri tem, kar delam." Glasbenik je takrat povedal tudi, da si nekoč tudi sam želi posvojiti otroka: "To se mi zdi nekaj najlepšega. Otrok konec koncev odraža del staršev, pa naj bodo biološki ali ne. Če bi posvojil, bi posvojil dva otroka – eno punčko in enega fantka."