Tim Gajser in njegova Špela praznujeta 10. obletnico zveze

Maribor, 07. 01. 2026 14.54 pred 2 urama 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Tim Gajser

Slovenski motokrosist Tim Gajser in njegova izbranka Špela praznujeta 10. obletnico zveze. Dolgoletna izbranka 29-letnega športnika je ob tej priložnosti na družbenem omrežju delila njuno skupno fotografijo, ki je nastala v avtomobilu, med komentarji pa so se zvrstile številne čestitke.

Tim Gajser in njegova Špela sta par že celo desetletje. Zaročenka našega najbolj znanega motokrosista je ob 10. obletnici njune zveze na družbenem omrežju objavila fotografijo para, na njej pa nasmejana zreta v objektiv. 29-letnik in njegova izbranka sta poleti sporočila, da sta se zaročila, datuma poroke pa še nista razkrila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med komentarji so se kmalu zvrstile številne čestitke sledilcev, oglasil pa se je tudi Tim, ki je izbranki v angleščini preprosto sporočil: "Ljubim te." Motokrosist je julija Špelo zaprosil za roko, veselo novico pa sta skupaj s fotografijami, na katerih je ona pokazala prstan, sporočila na družbenem omrežju.

tim gajser špela obletnica zveze motokrosist

Snega so se razveselili nekateri znani Slovenci

KOMENTARJI1

Prelepa Soča
07. 01. 2026 15.51
In zakaj se bosta poročila, zaradi zabave?
Odgovori
0 0
bibaleze
