Tim Gajser in njegova Špela praznujeta 10. obletnico zveze

Tim Gajser in njegova Špela sta par že celo desetletje. Zaročenka našega najbolj znanega motokrosista je ob 10. obletnici njune zveze na družbenem omrežju objavila fotografijo para, na njej pa nasmejana zreta v objektiv. 29-letnik in njegova izbranka sta poleti sporočila, da sta se zaročila, datuma poroke pa še nista razkrila.
Med komentarji so se kmalu zvrstile številne čestitke sledilcev, oglasil pa se je tudi Tim, ki je izbranki v angleščini preprosto sporočil: "Ljubim te." Motokrosist je julija Špelo zaprosil za roko, veselo novico pa sta skupaj s fotografijami, na katerih je ona pokazala prstan, sporočila na družbenem omrežju.
