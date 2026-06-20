Tim Gajser kmalu pred oltar: zaročenko presenetili z dekliščino

Slovenski motokrosist Tim Gajser in njegova izbranka Špela Motaln, ki sta lanskega julija razkrila, da sta zaročena, si bosta očitno kmalu obljubila večno zvestobo. Bodoči nevesti so namreč njene najbližje prijateljice pred dnevi pripravile dekliščino, kjer so proslavile bodoči skok v zakonski stan. Utrinke nepozabnega doživetja je Gajserjeva zaročenka delila na družbenem omrežju in se zahvalila vsem prisotnim. "Rada vas imam, dekleta," je zapisala.
29-letni športnik je pred svojo dolgoletno izbranko pokleknil lansko leto na morju, njuna novica o zaroki pa je tedaj na družbenih omrežjih požela ogromen odziv. Čestitali so jima številni, med drugim tudi kajakaš Peter Kauzer, voditeljica Ana Praznik in smučarska skakalka Špela Rogelj.
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