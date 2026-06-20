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Tim Gajser kmalu pred oltar: zaročenko presenetili z dekliščino

Ljubljana, 20. 06. 2026 12.06 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Špela Motaln

Tim Gajser in njegova zaročenka Špela Motaln sta vse bližje poročnemu dnevu. Par, ki je zaroko naznanil lansko poletje, se pripravlja na novo poglavje v življenju, bodočo nevesto pa so najbližje prijateljice minule dni presenetile z nepozabno dekliščino.

Slovenski motokrosist Tim Gajser in njegova izbranka Špela Motaln, ki sta lanskega julija razkrila, da sta zaročena, si bosta očitno kmalu obljubila večno zvestobo. Bodoči nevesti so namreč njene najbližje prijateljice pred dnevi pripravile dekliščino, kjer so proslavile bodoči skok v zakonski stan. Utrinke nepozabnega doživetja je Gajserjeva zaročenka delila na družbenem omrežju in se zahvalila vsem prisotnim. "Rada vas imam, dekleta," je zapisala.

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29-letni športnik je pred svojo dolgoletno izbranko pokleknil lansko leto na morju, njuna novica o zaroki pa je tedaj na družbenih omrežjih požela ogromen odziv. Čestitali so jima številni, med drugim tudi kajakaš Peter Kauzer, voditeljica Ana Praznik in smučarska skakalka Špela Rogelj.

Tim Gajser Zaroka poroka zaročenka dekliščina

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