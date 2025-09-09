Tim Gajser ob rojstnem dnevu: 'Hvala, hvala in hvala'

Slovenski motokrosist Tim Gajser je dopolnil 29 let. Na družbenem omrežju je delil nekaj fotografij, na katerih je pokazal, da je praznoval na svojem domu, ki ga je nedavno pokazal tudi oboževalcem, manjkali pa niso niti torta in baloni.

Tim Gajser se bliža tretjemu desetletju. Športnik, ki je dopolnil 29 let, je na družbenem omrežju delil fotografije praznovanja, med komentarji pa so se zvrstile številne čestitke sledilcev in znanih prijateljev. "Hvala, hvala in hvala," je pripisal v objavi.

Gajser je konec avgusta odprl vrata svojega prestižnega domovanja, z luksuzno vilo pa navdušil oboževalce. Svojim sledilcem je razkazal notranjost hiše, zunanjo okolico ter ogromno garažo, v kateri se nahajajo luksuzni jekleni konjički. Presenetil je tudi s posebno sobo, spalnico kosmatinca Tige. "Še ena soba, ki vam jo želim pokazati, je soba našega psa. Je del naše družine, zato ima svojo sobo v hiši," je v videu povedal 28-letnik, ki se je v hišo preselil lansko leto.