Tim Gajser pokazal svoje luksuzno domovanje

Ljubljana, 31. 08. 2025 12.38 | Posodobljeno pred 31 minutami

E.K.
Tim Gajser je odprl vrata svojega prestižnega domovanja in svojim oboževalcem razkazal notranjost in okolico. V prestižni vili se med drugim nahaja ogromna garaža z luksuznimi jeklenimi konjički, telovadnica, soba s trofejami, navdušil pa je tudi s prav posebno sobo, ki jo je namenil svojemu psičku. "Sanje so postale resničnost," je v videoposnetku med drugim dejal izjemno uspešen motokrosist.

Tim Gajser je odprl vrata svojega prestižnega domovanja. Svojim sledilcem je razkazal notranjost vile, zunanjo okolico ter ogromno garažo, v kateri se nahajajo luksuzni jekleni konjički. Presenetil pa je tudi s posebno sobo, spalnico kosmatinca Tiga. "Še ena soba, ki vam jo želim pokazati, je soba našega psa. Je del naše družine, zato ima svojo sobo v hiši," je povedal 28-letnik.

Slovenski motokrosist se je v prestižno domovanje preselil lansko leto, v njem pa se seveda nahaja tudi soba z vsemi trofejami in pomembnimi spominki njegove športne kariere. "Tukaj imam več kot sto pokalov, ker tukaj shranjujem samo nagrade iz svetovnih prvenstev," je dejal in povedal, da bo vse ostale s fotografijami iz tekmovanj razstavil v za zdaj še nedokončanem muzeju.

V videoposnetku, ki si ga je v nekaj urah ogledalo že skoraj 50.000 ljudi, je večkrat omenil tudi svojo izbranko Špelo, s katero bosta kmalu zakorakala pred oltar.

Za konec je športnik gledalce popeljal še v tako imenovani Tiga Land, na ogromno parcelo, na kateri ima svojo dirkalno progo. "To parcelo sem kupil pred nekaj leti. Veliko časa preživimo tukaj, spreminjamo progo, obnavljamo hišo, urejamo zalivalni sistem ... Veliko ur dela, ampak sem zelo ponosen, da imam svojo dirkalno stezo," je dejal uspešen Ptujčan in dodal, da v hiši živi njegov mehanik Roberto, v njej pa se nahaja tudi popolnoma opremljena mehaniška delavnica.

Še89sekund
31. 08. 2025 13.09
Koliko je fant pregaral ,prešraufal ,bolečin pretrpel da je prišel do tega ,potem imaš pa 90 skorumpiranih potepinov v parlamentu ki si tako bogatstvo prilobirajo v enem ali dveh mandatih...bog ni pošten !!!
SEJBOBOL
31. 08. 2025 13.08
+1
lepo .... nekdo ki si to je zaslužu .... čestitam za vse ...
tech
31. 08. 2025 13.07
Zakaj bi kdo pri zdravi pameti to naredil? Upam da ne bo še kak reality naredil.
nomis1
31. 08. 2025 13.06
+0
najbolj precenjen "športnik" v zgodovini slovenije...
Duh8
31. 08. 2025 13.04
+1
Bravo
Lion90
31. 08. 2025 13.04
+2
Kapa dol!
alicante1234
31. 08. 2025 13.03
+5
Čez mesec dni bo pa jokal, da so mu vse pokradli. Če nekaj imaš se s tem javno ne hvali. Živimo v mafijski državi, kjer so kriminalci bolj zaščiteni od poštenjakarjev.
Grande cojones
31. 08. 2025 13.01
+4
Vse si je zaslužil in mu še kako privoščim, saj vem da bo na stara leta invalid. Ta šport ni "zabava"!
Stojadina-sportiva
31. 08. 2025 12.55
+8
Kapo dol. Da zrasteš v nekaj takega v državi v kateri je motošport zatrt do amena...
