Tim Gajser pokazal svoje luksuzno domovanje

Tim Gajser je odprl vrata svojega prestižnega domovanja. Svojim sledilcem je razkazal notranjost vile, zunanjo okolico ter ogromno garažo, v kateri se nahajajo luksuzni jekleni konjički. Presenetil pa je tudi s posebno sobo, spalnico kosmatinca Tiga. "Še ena soba, ki vam jo želim pokazati, je soba našega psa. Je del naše družine, zato ima svojo sobo v hiši," je povedal 28-letnik.

Slovenski motokrosist se je v prestižno domovanje preselil lansko leto, v njem pa se seveda nahaja tudi soba z vsemi trofejami in pomembnimi spominki njegove športne kariere. "Tukaj imam več kot sto pokalov, ker tukaj shranjujem samo nagrade iz svetovnih prvenstev," je dejal in povedal, da bo vse ostale s fotografijami iz tekmovanj razstavil v za zdaj še nedokončanem muzeju.

V videoposnetku, ki si ga je v nekaj urah ogledalo že skoraj 50.000 ljudi, je večkrat omenil tudi svojo izbranko Špelo, s katero bosta kmalu zakorakala pred oltar.

Za konec je športnik gledalce popeljal še v tako imenovani Tiga Land, na ogromno parcelo, na kateri ima svojo dirkalno progo. "To parcelo sem kupil pred nekaj leti. Veliko časa preživimo tukaj, spreminjamo progo, obnavljamo hišo, urejamo zalivalni sistem ... Veliko ur dela, ampak sem zelo ponosen, da imam svojo dirkalno stezo," je dejal uspešen Ptujčan in dodal, da v hiši živi njegov mehanik Roberto, v njej pa se nahaja tudi popolnoma opremljena mehaniška delavnica.