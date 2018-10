Tim Kores bi Sheerana odpeljal na slovensko Pohorje

''Radijska postaja, na kateri sem zaposlen, se v zadnjem času poleg radijske dejavnosti na veliko ukvarja tudi z organizacijo koncertov. Pred nami je kar nekaj zanimivih projektov. Zaradi tega imamo posledično direkten kontakt do praktično vseh organizatorjev, manedžmenta in izvajalcev, ki so na turnejah po svetu. Še bolj pa smo povezani s tistimi, ki so v naši bližini, saj ti velikokrat potrebujejo našo pomoč pri promociji. Eda Sheerana smo tudi sami želeli pripeljati v Slovenijo, a nas je 'Celovec' na žalost prehitel. Ed se zaenkrat še ni osebno odzval glede naše priredbe, ni me še poklical (smeh). Konec koncev je on tisti, ki ima zadnjo besedo in bo treba še malo počakati na njegov osebni odgovor. Glede na to, da so vsi v njegovi ekipi povedali, da je najbolj prizemljen izvajalec, s katerim so kadarkoli delali, verjamemo, da se bo slej ko prej oglasil tudi sam.''

''To je precej podobno, kot bi me vprašali, ali imam raje mamo ali 'fotra' (smeh). Mislim, da bi v primeru, če bi se mi ponudila priložnost, sledil svojim sanjam. V življenju je le nekaj takšnih prelomnic, in če se odločiš napačno, lahko svojo potezo za vedno obžaluješ. Z gotovostjo pa lahko rečem, da ne bi pozabil, od kod prihajam. Hitradiu Center in celotni ekipi sem hvaležen za priložnost in podporo, da lahko delam to, kar delam, in da sem lahko pri tem uspešen. V primeru, da bi dobil 'svojo' priložnost, bi poskusil združiti oboje, saj verjamem, da se vse da, če se hoče. Če dobro pomislim – doseči takšen uspeh, kot sta ga 2Cellos ... Tukaj ni več heca, tukaj si na 'nivoju', kjer ti Elton John kuha belo kavo z riževim mlekom in bio sladkorjem pa še bi si lahko izmišljeval. Bi bilo pa vsekakor zanimivo opazovati, kam bi me peljala ta pot. Sem rocker po duši, igral sem v metal skupini, delam na pop radiu, zdaj pa bi se začel ukvarjati z narodnozabavnimi priredbami. Pravzaprav me nič več ne preseneti ... Samo akcija!''

Dejal si, da vse to počneš za zabavo in lastno zadovoljstvo. Kaj pa, če bi imel možnost opustiti trenutni poklic in se posvetiti priredbam svetovnih uspešnic, morda doseči prepoznavnost, ki jo uživa instrumentalni duo 2Cellos ... Bi se v tem primeru odrekel svojemu trenutnemu poklicu?

''Po zadnjih pozitivnih odzivih se mi je res utrnila misel, da bi mogoče delal kaj podobnega. Tudi s kreativnimi priredbami se da živeti svoje sanje. Originalno melodijo vzameš zgolj kot vodilo, na koncu pa dostaviš po lastni ideji izpeljano priredbo. Mogoče pa so prav slednje tisto, kar me bo poneslo na Wembley station (smeh). Šalo na stran – dejstvo je, da to res rad delam. Res pa je tudi, da dober izdelek terja ogromno časa, ki pa mi ga ob vseh ostalih obveznostih pogosto primanjkuje.''

Kaj pa ti sicer več pomeni: vzdušje okolja, v katerem delaš ali zaslužek in zakaj?

''Za posel oziroma za šovbiznis, moraš imeti malo obojega. Tudi tukaj vedno pride do neskončno dolge debate, kaj je 'bolj' prav: poslušati sebe in svoje srce ali poslušati davčnega izterjevalca, ko nisi plačal, ker nimaš s čim? Obenem moraš biti pazljiv, da ne padeš v nek svoj ustvarjalen svet, v katerem so tvoja edina publika babica, mama, sestra in sestrina prijateljica, kajti tukaj se zgodba pravzaprav konča. Dejstvo je, da moraš delati, da lahko preživiš. Sam imam srečo, da lahko delam to, kar me veseli, in ob tem normalno živim. Je pa zagotovo res, da brez dobre klime in vzdušja ni prostora za kreativnost, ki bi pila vodo. Če nimaš dobrega občutka, ne moreš narediti nič, kar bi se prijelo, kar pa posledično pomeni tudi dober zaslužek. Nakateri so depresivni in napišejo najboljše hite, jaz grem takrat v fitnes, potem pa se lotim kreativnega ustvarjanja.''

Kakšno je tvoje osebno stališče do Eda Sheerana kot glasbenega izvajalca?

''Ed Sheeran je ena večjih svetovnih glasbenih zvezd. 'Tip' ima na odru kitaro, samega sebe in to je to – ob tem pa mu uspe razprodati vse koncerte celo tri dni zapored. Je neko popolno nasprotje vsemu, kar se danes predvaja. Dela po svoje: vidi se, da je rocker po duši, ampak se je odlično prilagodil trenutnim razmeram. Sestavi vrhunske melodije in refrene, ki so res enostavne, vsi si jih lahko pojejo. Ampak ljudje ne vedo, da je ravno nekaj tako enostavnega najtežje spesniti. Zakomplicirati je najlažje ... Karkoli glasbenega izda, je moderni ''mojsterpis''. Zelo ga spoštujem kot glasbenika. Ne da veliko na videz, ni nekako 'posrečen', je čisto nasprotje vsem tem 150 odstotno nališpanim zvezdnikom. On je popolnoma sproščen in preprost. Rekel bom samo še: kapo dol in čim več takšnih izvajalcev.''