Tim Kores Kori išče dom zapuščeni pasji družini

Radijski voditelj Tim Kores Kori je že večkrat pokazal, da ne ostane ravnodušen, ko gre za živali. Med svojim dopustom v Makedoniji je zdaj našel zapuščeno psičko in njenih osem mladičev ter prevzel skrb za celotno pasjo družino. Vse je že uredil, da bo psičke lahko pripeljal novim lastnikom, ki pa jih še vedno išče.

Glasbenik in radijec Tim Kores Kori, nekdanji tekmovalec druge sezone šova Znan obraz ima svoj glas, je trenutno na dopustu v makedonskem Ohridu. Blizu svojega bloka, kjer je nastanjen, je našel psičko in njenih osem mladičkov. Ker pa se dobro zaveda, kako neizprosne so ulice, opozarja, da jih ne bo več dolgo med živimi in jim že išče dom.

Kot je zapisal na Facebooku, jim vsak dan nosi hrano ter nima srca, da bi jih pustil lačne in ranljive. Tako je že cel svoj dopust posvetil zapuščeni pasji družinici, uredil jim je potne liste in ostale dokumente, jih peljal na cepljenje in čipiranje.

Zdaj želi, da bi nekdo psom ponudil začasni dom, vsaj dokler ne bodo mladiči stari približno dva meseca. Obljubil pa je še, da bo v tem času naredil vse, da za vedno dobijo lastnika in da se vrača 17. avgusta. "Sam jih zaradi selitve, ko pridem z dopusta nikamor ne morem dati in z Irske takrat dobim dva hrta, ki ju čakam že pol leta," je še pojasnil na svojem profilu.

