Tim Kores - Kori: Nosečniški test mi je ob 6. uri zjutraj pomolila pod nos

OGLAS

"Otrok je bil po najini lanskoletni poroki logičen naslednji korak," je ob novici, da bosta kmalu postala starša, ki sta jo z ženo Julijo nedavno delila na družbenih omrežjih, razkril Tim Kores - Kori. Otrok je bil torej načrtovan, bodoča mamica pa je test nosečnosti naredila sama in komaj čakala, da novico sporoči svojemu dragemu. "Ob 6. uri zjutraj me je vrgla iz postelje in mi pod nos pomolila test. Nič mi ni bilo jasno, sploh nisem vedel, kje sem," je razkril. "Moj organizem se je moral najprej prebuditi, moja čustva zjutraj še spijo. Potem sem začel dojemati, kaj se dogaja, in bil sem zelo vesel," je nadaljeval.

Tim Kores Kori in njegova Julija sta se lani poročila, zdaj pa pričakujeta naraščaj. FOTO: HTR studio | Hristina Trajkoska icon-expand

Prihod novega družinskega člana sta seveda najprej razkrila staršem. "Staršem sva povedala na skupnem kosilu, ko sem jim v skledo zložil fotografije iz ultrazvoka in jim prinesel 'pozdravček iz kuhinje'," je zaupal o tem, kako sta novico delila z najbližjimi. "Zelo so se razveselili, saj vnukov še nimajo. Je pa sicer trenutno noseča tudi moja sestra Ajda, kar je super, ker bo med otrokoma samo štiri mesece starostne razlike," je povedal za 24ur.com in dodal: "Ajda bo rodila maja, midva pa pričakujeva naraščaj oktobra."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ženske so v obdobju pričakovanja pod vplivom različnih hormonov, njihovo telo se spreminja in za njih je vse precej drugače kot za moške. "Sam iskreno še nisem dojel, da bom oče. Malo mi je nerealno," je povedal in se pošalil, da bo svoji ženi ob strani stal tudi tako, da bo skupaj z njo malo več pojedel. "Nima nekih napadov lakote, tako da če se ne bo ona redila, se bom pa jaz," je v smehu povedal, obenem pa poudaril, da razume, skozi kaj gredo ženske v tem času in jih 100-odstotno podpira. "Tako da sta moji najbolj pogosto uporabljeni besedi: Da, draga," se je nasmehnil.

Otrok je bil po poroki logičen naslednji korak, sta prepričana bodoča starša. FOTO: HTR studio | Hristina Trajkoska icon-expand

Kako pa Kori prenaša Julijine nosečniške hormone? "Uf, je kar pestro. Moram reči, da ste ženske zelo zabavne, ko ste noseče," se je zasmejal in nadaljeval: "Na to sem se psihično pripravil. Normalni so neki vedenjski preobrati. Mi pa ves čas pošilja videe, kako naj se obnašam do nje oziroma kako naj se obnašam, ko pride otrok, tako da imam občutek, kot da sem že oče." Glasbenik se nove vloge v svojem življenju zelo veseli, a spola otroka zaenkrat še ni pripravljen deliti s svetom. "Za to bo še čas," se je skrivnostno nasmejal.