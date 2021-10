Tim Kores Kori ob srečanju z nutrijo: Dobesedno mi je jedla z roke

"Nutrijo sem srečal prvič v življenju in to na bencinski črpalki. Ravno ko sem točil gorivo, na cesto pricaplja nutrija, sprva sem mislil, da gre za mačko ... In nato pač letel proti njej, da jo spravim iz ceste. Potem poštekam, da je to čisto nekaj drugega, prva stvar, ki mi je v trenutku padla na pamet, glej bober, ko sem prišel bližje, ampak potem sem videl tak podganji rep in mi je kapnilo ... ok, nutrija. Vau!!! Bil sem malo v šoku, ker te živali pač res ne srečaš vsak dan, čeprav vem, da so pri nas," je za 24ur.com Kori opisal srečanje z nutrijo.