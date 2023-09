Tim Kores Kori z izbranko stopil pred oltar: Bilo je zelo lepo

"Bilo je zelo lepo, bolje, kot sva si predstavljala. Ambient je bil zakon, pohorsko nad tisoč metri. Ni bilo greha, kar se je videlo tudi na plesišču. Hrana je bila vrhunska, saj je bila lokalna. Brez pohanega ne gre, tudi solata je bila mesna. Bili smo do petih zjutraj, iz cerkve sv. Bolfenka pa sva prišla s kočijo," je po poročni noči povedal Kores, njegova žena pa je dodala: "Meni je bilo vrhunsko, lepše, kot bi si lahko sploh predstavljala. Imela sva se krasno."

Med povabljenimi, ki so se udeležili poročnega slavja na lokaciji The Woods of Sinic, ni manjkalo niti znanih Slovencev, med katerimi so bili Challe Salle z izbranko Yvonne, Denis Avdić z ženo Ano, Simon Vadnjal s partnerko Dijano, člani Korijeve glasbene skupine Hamer, bobnar Marko Soršak - Soki s partnerico Niko, igralka Urška Vučak Markež s soprogom, Irina Osypenko, voditeljici Ana Praznik in Tanja Kocman s partnerjema, mojster tetoviranja Dejan Marič z ženo in Tomaž Mihelič, član skupine Sestre, ki je za trenutek ukradel vso pozornost, ko je ujel nevestin šopek. Če je bila kakšna mlada dama zaradi tega razočarana, ni znano, Mihelič pa se je zagotovo odkupil s pesmijo Samo ljubezen, ki jo je zapel skupaj z mladoporočencema.

Svati so poskrbeli tudi za odlično vzdušje, kot je povedala Julija, pa sta izstopala njena starša: "Glavna sta bila moja ati in mamica, plesali pa smo vsi do petih zjutraj. Mislim, da sem vsega skupaj dve uri sedela, ostalo pa smo ves čas plesali. Moj Timček pa je imel bolj pogovorni večer." Ker je bila poroka makedonsko obarvana, pa ni manjkalo niti tradicionalnih plesov, kot je kolo, ženin in nevesta pa sta se zavrtela tudi na polko.