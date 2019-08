Tim Kores o reševanju psov: Počasi bom bankrotiral

Glasbenik in radijec Tim Kores je med svojim dopustovanjem v makedonskem Ohridu blizu svojega bivališča našel psičko in njenih osem mladičkov. Z objavo na Facebooku je za pasjo družinico iskal vsaj začasni dom v Sloveniji in ga tudi našel. Povedal nam je, kako naporna je skrb za zapuščene kosmatince.

Govorili smo s Timom Koresom, radijcem, glasbenikom in nekdanjim tekmovalcem druge sezone šova Znan obraz ima svoj glas, ki nam je povedal, da se je na objavo o zapuščeni psici in njenih mladičkih odzvalo zelo veliko ljudi in da tako velikega odziva ni pričakoval. Psička in njeni mladiči imajo zato že urejen začasni dom, tako v Sloveniji kot tudi v Makedoniji.

Kores je zapuščenim psom uredil potne liste in ostale dokumente, jih peljal na cepljenje in čipiranje. Na vprašanje, koliko denarja je že porabil za njihovo skrb, pa je v šali odgovoril: "Počasi bom bankrotiral!" Pojasnil je, da je za hrano plačal že okoli 300 evrov in pričakuje, da bo zapravil še enkrat toliko, dokler bo zanje skrbel sam. To pa niso bili vsi njegovi stroški: "Za cepljenje, čipiranje in ostale veterinarske storitve sem plačal okoli 200 evrov oziroma še kaj več, saj nisem bil pozoren na to, koliko zapravim." Povedal je, da je bilo urejanje dokumentov velik zalogaj, saj se na to ne spozna, na koncu pa mu je s pomočjo prijateljev le uspelo.

Rešil še dva hrta Ko smo ga vprašali, kako namerava kosmatince pripeljati v Slovenijo, je odgovoril, da še nima točnega načrta, saj ima v avtu stisko s prostorom in obenem priznal, da ne ve, kaj bi naredil, če se nihče ne bi javil in psom ponudil prenočišče. "Sam jih ne morem imeti, ker dobim irske hrte," je povedal in vprašali smo ga, zakaj se je odločil za še dva hrta. Razkril je, da so ju želeli uporabiti za dirkanje, vendar nista bila dovolj dobra, in ju je tako vzel on, da jih ne bi tam ubili. Mnogi so Korijevo dobro delo pohvalili, med njimi tudi gospa, ki je pod posnetkom psov zapisala: "Dragi mladenič Tim, čestitam za tako dejanje. Predlagala bi te predsedniku za zlato jabolko. 100-odstotno si ga zaslužiš." Simpatični glasbenik pa ji je šaljivo odgovoril, naj predsednik raje posvoji enega od psov in mu bo v zameno prinesel domača jabolka.