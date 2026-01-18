Naslovnica
Domača scena

Tim Novak pred začetkom nove sezone Kmetije: 'Za Nušo ne bom navijal'

Ljubljana, 18. 01. 2026 16.42

Ota Širca Roš E.K.
Tim Novak

Čez dobra dva tedna prihaja 12. sezona kmetije, za zmago pa se bodo letos borili tudi nekateri znani obrazi in drugi, ki bodo znani še postali. Se še spomnite 11. sezone in zmagovalca Tima Novaka, ki je osvojil predvsem ženska srca, si pridobil zaveznice, Nuši zlomil srce, vse skozi veliko taktiziral, pa vendar pridno delal in si prislužil zmago in 50 tisoč evrov.

2. februarja na POP TV prihaja nova sezone Kmetije, spomini na tekmovanje pa so še izjemno živi pri aktualnem zmagovalcu Timu Novaku. "Jaz komaj čakam novo sezono Kmetije, sem pa iskreno tudi malo nervozen za tekmovalce, ne vejo še po moje, kaj jih čaka, čez kaj vse bodo šli," je povedal zmagovalec 11. sezone Kmetije Tim Novak.

Tim Novak
Tim Novak
Kmetija mu je spremenilo življenje. "Meni je Kmetija spremenila vse, kar se tiče življenja, še posebej pa kar se tiče kariere, imam dva uspešna posla, ki ju vodim. Kar pa se tiče še denarja, verjeli ali ne, vse še imam na računu, čakam še na eno dobro finančno ponudbo," je dodal.

V letošnji sezoni se bodo za 50. tisoč evrov borilo tudi nekateri znani obrazi, ki jih je javnost spoznala v omenjeni resničnostni oddaji ali pa so si priljubljenost pridobili na drugačen način. "Bil sem zelo vesel, ko sem videl Franca iz Trbovelj, on vem, da bo našponal tam vsakega noter, če ne bo delal," je povedal Novak in dodal: "Je pa tudi zanimivo, da je Juš notri, Juša jaz dobro poznam, vem, da je zelo priden, Jeseničan, tako da on je moj favorit letos."
 

Letos se bo v tekmovanju znova preizkusila tudi Nuša Šebjanič, ki se je lansko leto pobližje spoznala. "Tudi Nuša je notri, zanjo pa ne bom navijal," je dejal Tim in priznal, da nista več v stikih.

