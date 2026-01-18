Tim Novak pred začetkom nove sezone Kmetije: 'Za Nušo ne bom navijal'

2. februarja na POP TV prihaja nova sezone Kmetije, spomini na tekmovanje pa so še izjemno živi pri aktualnem zmagovalcu Timu Novaku. "Jaz komaj čakam novo sezono Kmetije, sem pa iskreno tudi malo nervozen za tekmovalce, ne vejo še po moje, kaj jih čaka, čez kaj vse bodo šli," je povedal zmagovalec 11. sezone Kmetije Tim Novak.

Tim Novak FOTO: POP TV

Kmetija mu je spremenilo življenje. "Meni je Kmetija spremenila vse, kar se tiče življenja, še posebej pa kar se tiče kariere, imam dva uspešna posla, ki ju vodim. Kar pa se tiče še denarja, verjeli ali ne, vse še imam na računu, čakam še na eno dobro finančno ponudbo," je dodal.

V letošnji sezoni se bodo za 50. tisoč evrov borilo tudi nekateri znani obrazi, ki jih je javnost spoznala v omenjeni resničnostni oddaji ali pa so si priljubljenost pridobili na drugačen način. "Bil sem zelo vesel, ko sem videl Franca iz Trbovelj, on vem, da bo našponal tam vsakega noter, če ne bo delal," je povedal Novak in dodal: "Je pa tudi zanimivo, da je Juš notri, Juša jaz dobro poznam, vem, da je zelo priden, Jeseničan, tako da on je moj favorit letos."

