Timon Šturbej ob dosežku na Berlinalu: S takimi nagradami potrjujemo kvaliteto slovenskega filma

"Bil sem zelo presenečen," je za portal 24.ur.com povedal Šturbej in dodal, da gre za veliko čast ter hkrati tudi potrditev za dosedanje delo. "S tovrstnimi nagradami se postavljamo ob bok večjim evropskim filmskim produkcijam in potrjujemo kvaliteto in konkurenčnost slovenskega filma, tudi če je ta v primerjavi z drugimi državami podhranjen," je še dodal igralec, ki prihaja iz gledališke družine.

Mednarodna žirija, v kateri so po poročanju javne agencije Slovenski filmski center (SFC) sedeli švedsko-gruzijski filmski ustvarjalec Levana Akina, hrvaška predsednica mreže International Casting Directors Network (ICDN) Timke Grin, nekdanja italijanska nagrajenka projekta Sara Serraiocco, luksemburški producent Bernard Michaux ter filmska strokovnjakinja Jun-hua Čen, je za slovenskega igralca zapisala: "Njegova veličastna in pristna umetniška prezenca je tako močna in prepričljiva, da so oči občinstva uprte vanj, kjer koli se pojavi. Timon Šturbej se s širokim razponom čustev in podob ustvarjalno in pristno zlije z vsako vlogo. Njegova igra je mnogovrstna. Njegov nastop je s subtilnimi izrazi in sugestivno prisotnostjo razorožujoč, večplasten in zasvajajoč – pravo utelešenje igre."