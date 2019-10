Tin Vodopivec je prvič postal očka

Urška pa je nekaj dni pred porodom še delala, saj sodeluje s podjetjem Mali junaki in ni bilo časa za počitek. "Snemanje v 9. mesecu za Male junake. Noro (nasmeh). Težko je dihati, se premikati, prepona deluje drugače. In nekaj ves čas 'sodeluje' pri procesu ... Brca, pleše, jemlje sapo ... A vse se da z dobro voljo, palačinkami in pravo ekipo. Hvala, Tomaž Trop Maco (Tabu) za ves čas pripravljen lavor, če bi mi odtekla voda! (smeh)," je zapisala na Instagramu, ko je nestrpno odštevala dneve do materinstva.