Tin Vodopivec in Urška Majdič sta se razšla: Ostajava prijatelja in starša!

"Že pred časom sva se odločila vsak za svojo pot. Sicer vseeno prepleteno, saj nadaljujeva poslovno in prijateljsko ter si deliva nekaj najlepšega – starševstvo," sta samo za 24ur.com ekskluzivno razkrila Tin Vodopivec in Urška Majdič. "Zreva v prihodnost, v najin film, ki bo vedno ostal skupna ljubezen, v druge skupne projekte," sta še dodala komik in pevka, ki sta bila skupaj od leta 2017.