Tin Vodopivec: Ta šov je čisti kaos!

Komik Tin Vodopivec se na odre vrača z novim stand-upom Spet samski. Kot pravi, gre za svežo in še nikoli uprizorjeno komedijo, ki prinaša atraktivno vsebino, predvsem pa za humorno, iskreno in odbito predstavo, ki prvič odpira pogled v Tinovo zasebno življenje. "Ta šov je čisti kaos! To je improvizacija, komuniciranje s publiko, freestyle rap, kar sploh ne vemo, kako deluje, pa stand-up ... Pomešano vse skupaj," je povedal Vodopivec.

Čeprav je, kot sam poudarja, "stand-up purist", saj mu je bistvena misel in ne ostali dodatki na odru, pa se mu je pri tej predstavi pridružil freestyle raper, improvizator in glasbenik Urh Mlakar - UM. "Vedno sem govoril, da potrebujem le mikrofon. Potem pa sem nekega dne videl Urha 'freestylati' in sem si rekel, da moramo to združiti skupaj. Navdušen sem, da se je to zgodilo, ker se mi zdi nora kombinacija," je povedal Vodopivec.

Da ne gre za tipičen stand-up, hkrati pa za urejen kaos, priznava tudi Mlakar. "Vse je odvisno od tega, kaj se zgodi v prvih 10 minutah. Veliko je improvizacije in veliko vnaprej napisanih stvari. Vsak večer je drugačen in vsakič se sprašujemo, kdo se bo ta večer javil, kakšne poklice bodo imeli ... Tekom predstave skušava vse povezati. Skupaj sva se našla dva čudaka," je dejal.

In predlog za gledalce in gledalke? Mlakar pravi, naj na predstavo pridejo odprtih glav. "Katero koli besedo nam boste dali, bomo uporabili in iz nje naredili šalo, rimo, mogoče pa tudi kakšno pesem," je še sklenil.