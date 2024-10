Tin Vodopivec za komični spektakel poskrbel z Elektro banano

"Kaj si ti predstavljaš pod imenom Elektro banana?" nas je vprašal Tin Vodopivec, avtor komične predstave, in potrdil, da je želel z naslovom zmesti občinstvo.

"Jaz si predstavljam eno tako banano, ki je na morju in te na njej vlečejo, ampak na elektriko," je v smehu povedala pevka Regina.

"Tisto banano, ne vem kaj še, ali je prav taka za pojesti in ne vem, kaj se bo dogajalo. Elektro pa bo verjetno nekaj bolj divje, podivjano," pa je pred predstavo za našo ekipo povedala Anita Švajger, World Top Model Slovenija.

"Težko stand up opišeš z dvema besedama, ker je to res sto različnih tematik, ki se obrnejo in zdaj to ubesediti z enim izrazom ... Najboljše ime za turnejo je Verjetno bom zbolel, ker v treh mesecih boš skoraj zagotovo zbolel. Želim si ponuditi alternativo temu, kar je trenutno na tržišču, ker je vse malo vezano na seks, vsi imamo to radi, ampak stand up ima tudi veliko podžanrov znotraj tega in tukaj moj smisel za humor in pogled na svet, ki je mogoče malo bolj odštekan in na trenutke nadrealističen," je predstavo opisal avtor.

"Mislim, da je ta njegova pristna energija zelo lepa, zato se bomo vsi zelo dobro pristno nasmejali," je napovedala Anita Švajger, Regina pa: "Da mi bo dal energijo še za ves teden."